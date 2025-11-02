Daunele cerute în dosarul exploziei din Rahova: Familiile victimelor vor despăgubiri de aproape 3 milioane de euro

2 minute de citit Publicat la 11:05 02 Noi 2025 Modificat la 11:07 02 Noi 2025

Anchetatorii au stabilit în urma cercetările făcute după explozia produsă în zona Rahova din Bucureşti, soldată cu trei morţi, că a existat un epicentru în zona etajelor 5 şi 6. Foto: Agerpres

Antena 3 CNN a obținut informații în exclusivitate din dosarul exploziei blocului din Rahova, tragedie în urma căreia trei persoane au murit. Familiile victimelor vor cere în instanță daune. Doar în cazul uneia dintre persoanele decedate, suma solicitată depășește 1,5 milioane de euro, iar în total, acestea se ridică la aproape 3 milioane de euro. Între timp, cei arestați în dosar vor să scape de arest și au depus deja contestație, care urmează să ajungă pe masa judecătorilor. Decizia va fi definitivă.

Mai mulți locatari afectați de explozia din Rahova s-au constituit părți civile în dosar, iar surse din rândul anchetatorilor spun că, până la acest moment, despăgubirile calculate se ridică la aproape 3 milioane de euro.

Doi dintre locatari au vorbit, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, despre situația în care se află acum.

Locatar: „Așteptăm să ne facă locuințele”

Nicolae, unul dintre locatarii blocului, spune că, deocamdată, stă cu chirie, însă nu știe cât timp va mai avea unde să locuiască.

Reporter: Care e situația la dumneavoastră acum și ce așteptați să se întâmple?

Locatar: Păi așteptăm să ne facă locuințele, să intrăm în ele, că la ora actuală stăm cu chirie și proprietarul poate să ne țină un an de zile și după un an de zile să plecăm cu sacoșele așa cum am venit, să plecăm înapoi cu sacoșele pe străzi, să ne căutăm cu chirie.

Reporter: Ce variantă credeți că se prefigurează în perioada următoare? V-au dat informații? Ar putea fi consolidat blocul?

Locatar: Viceprimarul Capitalei a spus că se fac o expertiză și după ce se face expertiza, să înceapă să demoleze blocul și după doi ani, sau chiar mai mult, să ne dea locuințele la fiecare.

Reporter: Expertiza pe banii cui?

Locatar: Viceprimarul Capitalei a zis că preia Primăria, dar mă gândesc că dacă viceprimarul ne-a ajutat în momentul de față, dar dacă el nu mai candidează... nu știu. Am înțeles că va candida primarul de la Sectorul 6.

Reporter: Ce vă lipsește în momentul acesta? De ce aveți nevoie din casă?

Locatar: Avem nevoie de casă, avem și noi bani, avem și noi aur, argint, ce aveam adunat de când eram tineri.

Blocul de lângă cel afectat de explozie e deconectat de la utilități

Un alt locatar afectat indirect de explozie este Florin, care locuiește în blocul de vizavi. Imobilul este complet deconectat de la utilități, iar accesul este permis doar cu acordul poliției.

Reporter: Văd că intrați doar cu acordul poliției. Care e situația la dumneavoastră în momentul de față?

Locatar: În momentul de față noi căutăm firme autorizate pentru a redeschide utilitățile, doar că problema este mult mai gravă. Vin diferiți reprezentanți, nu vor să se bage, nu știu din ce motive, dar refuză chiar să ne ajute. Ne spun că nu vor să se bage în zona asta, că e prea mare riscul.

Reporter: Cam cât ar fi costurile?

Locatar: Nu știu, poate de la 70 de euro la 100, fiecare are un alt preț și verificările nu sunt aceleași pentru toți. Unii vor să facă verificări pe scara blocului și nu vor în apartamente, alții vor în apartamente. Și în momentul de față este esențial ca verificările acestea să fie făcute corect și în totalitate, adică nu doar pe hârtie.

Reamintim că, în data de 17 octombrie, o explozie puternică a avut loc la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar structura este extrem de afectată. Trei persoane au murit, printre care o femeie gravidă, care a fost găsită sub o placă de beton. De asemenea, 14 persoane au fost rănite, care au fost duse la spital.