Primele arestări după explozia din Rahova. Un angajat Distrigaz și doi de la firma care a verificat gazele, după gratii

Explozia de la blocul din Rahova, din 17 octombrie 2025. Sursa foto: Profimedia Images

Au fost făcute primele arestări preventive după explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova, incident în care au murit trei oameni. Un angajat al Distrigaz și doi tehnicieni ai firmei fantomă care trebuiau să prevină tragedia - reținuți în urmă cu două zile - vor sta cel puțin o lună după gratii. În fața instanței, aceștia au încercat să-i înduplece pe judecători, s-au scuzat și au susținut că, de fapt, în bloc nu mirosea a gaz, ci a fum.

Judecătoria Sectorului 5 a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor trei persoane reţinute în urmă cu două zile în dosarul exploziei din cartierul Rahova.

Potrivit portalului instanţelor, este vorba de Mihai Burcea, Andrei Robert Soare şi George Daniel Costache, unul fiind angajat al Distrigaz, iar ceilalţi angajaţi ai firmei Amproperty Construct SRL din Bucureşti.

Cei trei bărbaţi au fost reţinuţi miercuri seara de procurori pentru distrugere din culpă şi duşi joi în instanţă, însă magistraţii au amânat cu o zi pronunţarea unei soluţii.

"Din cercetările efectuate până în prezent, s-a reţinut în esenţă că, în perioada 16 - 17.10.2025, prin încălcarea dispoziţiilor legale sau a instrucţiunilor de lucru, atât suspecţii persoane juridice, cât şi inculpaţii persoane fizice, în mod culpabil, nu şi-au îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile legale sau de serviciu privind identificarea tipului de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului din Bucureşti, str. Vicina, Sector 5, cu consecinţa neîmpiedicării acumulării de gaze la imobil şi producerii unei explozii în data de 17.10.2025, ora 09:08, care a avut ca urmare moartea a 3 persoane, vătămarea corporală a 15 persoane, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui număr de 54 de apartamente, precum şi distrugerea sau degradarea unui număr de 30 de autoturisme", a anunţat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti într-un comunicat de presă.

În cazul angajatului de la Distrigaz, s-a reţinut că, în data de 16.10.2025, în intervalul 07:54 - 09:19, în urma deplasării pentru o intervenţie de urgenţă în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din str. Vicina, "în mod culpabil nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu prevăzute de instrucţiunile de lucru, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului (defect pe reţeaua de distribuţie gaze naturale), respectiv nu a luat măsuri de siguranţă şi nu a comunicat cu şefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate".

De asemenea, acuzaţia adusă companiei Amproperty Construct SRL, precum şi celor doi angajaţi ai firmei se referă la faptul că "aceştia nu şi-au îndeplinit obligaţiile prevăzute de a anunţa imediat operatorul de distribuţie, de a localiza defectul şi de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil şi sosirea echipei operatorului de distribuţie, precum şi de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale".

Procurorii explică şi acuzaţiile la adresa Distrigaz.

"S-a reţinut că operatorul de distribuţie a gazelor naturale, fiind solicitat în patru rânduri pentru intervenţii de urgenţă la imobilul din str. Vicina, în intervalul 16.10.2025 (ora 07:08) - 17.10.2025 (ora 08:44), nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţia legală privind întreţinerea în condiţii de siguranţă a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, prin aceea că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului, nu a deplasat la locul incidentului o echipă de intervenţie pentru a lua măsurile de urgenţă prevăzute în cazul constatării unor scăpări de gaze naturale într-o construcţie, respectiv nu a asigurat dispecerizarea operativă a sesizărilor telefonice din dimineaţa zilei de 17.10.2025", spune Parchetul.

În cadrul anchetei, au fost efectuate miercuri opt percheziţii - la sediile Distrigaz şi Amproperty Construct SRL, precum şi la locuinţele a şase persoane fizice -, fiind ridicate mai multe înscrisuri, documente şi medii de stocare, care vor fi valorificate pe parcursul urmăririi penale.