Distrigaz și firma care a făcut verificările sunt urmărite penal în cazul exploziei din Rahova. Se cere arestarea pentru trei persoane

Anchetatorii confirmă că era o fisură în conducta de gaze de lângă blocul unde a avut loc explozia. FOTO: INQUAM PHOTOS - Alex Nicodim

Cele trei persoane reţinute de procurori în dosarul exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova au fost duse la Judecătoria Sectorului 5, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Este vorba de un angajat al Distrigaz şi doi angajaţi ai firmei Amproperty Construct SRL din Bucureşti, compania care a verificat reţeaua de gaze de la blocul respectiv.

În dosar sunt vizate și două persoane juridice, adică Distrigaz și firma Amproperty Construct SRL, autorizată de ANRE.

Ce acuzații li se aduc

Parchetul a anunțat că, din probele adunate până acum, a rezultat că, în perioada 16–17 octombrie 2025, suspecții - atât persoane fizice, cât și juridice - ar fi încălcat dispozițiile legale și instrucțiunile de lucru privind identificarea și remedierea defectelor la sistemul de alimentare cu gaze naturale.

Această neglijență ar fi permis acumularea de gaze în imobilul de pe strada Vicina, din Sectorul 5, și ar fi dus la explozia din 17 octombrie, produsă la ora 09:08, tragedie soldată cu moartea a trei persoane, rănirea altor 15, distrugerea a 54 de apartamente și avarierea a 30 de autoturisme.

Anchetatorii susțin că angajatul Distrigaz, care a intervenit în dimineața zilei de 16 octombrie după o sesizare privind miros de gaz, „nu și-a îndeplinit corespunzător sarcinile de serviciu”. Procurorii arată că acesta nu a identificat corect tipul de defect de pe rețeaua de distribuție, nu a luat măsuri de siguranță și nu a informat superiorii pentru stabilirea modului de punere în securitate a zonei.

În ceea ce privește firma Amproperty Construct SRL și angajații săi, anchetatorii spun că aceștia nu ar fi anunțat imediat operatorul de distribuție, nu au localizat defectul și au părăsit zona înainte ca gazele naturale să fie complet eliminate și înainte de sosirea echipei de intervenție. De asemenea, aceștia nu ar fi extins verificările în întreaga zonă unde gazul s-ar fi putut infiltra.

Procurorii mai arată că operatorul de distribuție a gazelor naturale fusese solicitat de patru ori, între 16 și 17 octombrie, pentru intervenții la același imobil, dar nu și-ar fi îndeplinit obligațiile legale privind siguranța rețelei. În special, acesta nu ar fi trimis o echipă de intervenție pentru a lua măsurile urgente necesare și nu ar fi gestionat corespunzător apelurile primite în dimineața zilei exploziei.

În cadrul anchetei, au fost efectuate opt percheziții, la sediile celor două firme și la domiciliile a șase persoane fizice, în urma cărora au fost ridicate documente, înscrisuri și medii de stocare care vor fi analizate în continuare de procurori.