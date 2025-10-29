Anchetator, despre explozia din Calea Rahovei: A fost stabilit un epicentru, în zona etajelor 5 şi 6

Anchetatorii au stabilit în urma cercetările făcute după explozia produsă în zona Rahova din Bucureşti, soldată cu trei morţi, că a existat un epicentru în zona etajelor 5 şi 6. Foto: Agerpres

Anchetatorii au stabilit în urma cercetările făcute după explozia produsă în zona Rahova din Bucureşti, soldată cu trei morţi, că a existat un epicentru în zona etajelor 5 şi 6, acolo fiind explozia cea mai puternică. Ei au susținut că nu se mai poate locui în blocul afectat.

”Este stabilit un epicentru, în zona etajelor 5, 6. Nu aş vrea să individualizez apartamentul, să vă induc în eroare, să furnizez o informaţie falsă, dar acolo ar fi zona în care a fost explozia cea mai puternică”, a declarat miercuri chestor de poliţie Cristian Gheorghe, director al Direcţiei de Investigaţii Criminale-IGPR.

El a fost întrebat dacă structura blocului a fost afectată de explozie.

”Corpul de clădire în care a avut loc explozia este impropriu pentru locuit. În celelalte două corpuri de clădire, la momentul de faţă, li s-a permis accesul locatarilor în interior, dar cu toate astea va fi expertizat fiecare apartament în parte de la ISC şi vom vedea atunci”, a precizat reprezentantul Poliţiei Române.

Andrei Nistor, prefectul Capitalei, a anunțat marți seara că localnicii afectați de explozia din Rahova pot reveni treptat în apartamentele lor începând de miercuri. El a menționat că, deocamdată, accesul în Scara 2 a blocului 32 rămâne interzis.

Primăria Municipiului București a transmis că a acordat un sprijin financiar de aproape 200.000 de lei pentru 51 de familii afectate de explozia produsă pe 17 octombrie într-un bloc din cartierul Rahova.

O fisură într-o conductă de gaz din afara blocului din Calea Rahovei unde a avut loc explozia în care au murit trei oameni este principala ipoteză luată în calcul de anchetatori, a anunțat miercurea trecută Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română.

Cercetarea la faţa locului în cazul exploziei la blocul din Sectorul 5 al Capitalei s-a derulat zilnic din momentul incidentului, au anunțat criminaliștii, care au precizat că s-a lucrat inclusiv pe durata nopţii. Întrucât zona este extrem de instabilă, la etajele superioare nu s-a putut interveni decât cu drone şi roboţi.