Doi bărbaţi din Caracal au fost reţinuţi după ce au omorât cu intenţie un câine

IPJ Olt transmite că astfel de fapte nu vor rămâne nepedepsite.

Caz șocant în municipiul Caracal, unde doi bărbați sunt cercetați pentru uciderea unui unui câine. Polițiștii au intervenit în urma unui apel la 112, iar la scurt timp după ce au fost demarate cercetările, aceştia au reţinut doi suspecţi. Conform oamenilor legii, este vorba despre un bărbat, în vârstă de 58 de ani, și un tânăr, care are 24 de ani. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Ancheta a fost declanșată la mijlocul lunii martie, după ce un trecător a alertat autoritățile prin 112 cu privire la un animal găsit fără viață. Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au intervenit imediat și au ajuns la fața locului, unde au descoperit o situație cutremurătoare: animalul fusese legat de un copac de pe marginea drumului și abandonat până la moarte.

"În fapt, în cursul zilei de 15 martie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la prezența unui exemplar canin decedat, aflat în apropierea părții carosabile, în afara municipiului Caracal.

Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au deplasat de îndată la fața locului, unde, în urma verificărilor efectuate, au identificat exemplarul canin decedat, acesta fiind legat de un arbore situat pe marginea drumului. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept, cercetările fiind continuate în vederea identificării persoanelor implicate și dispunerii măsurilor legale.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au identificat un bărbat de 58 de ani și a unui tânăr de 24 de ani, ambii din municipiul Caracal, bănuiți de comiterea faptei. Pe baza probatoriului administrat, față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă", au transmis reprezentanţii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt.

În cursul zilei de miercuri, cei doi indivizi au fost prezentanţi Judecătoriei Caracal care a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de acestea.

"Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", au mai precizat cei de la IPJ Olt.

Polițiștii continuă ancheta pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul. Cazul din Caracal atrage din nou atenția asupra fenomenului cruzimii față de animale și asupra necesității aplicării ferme a legii. Oficialii de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt transmit că astfel de fapte nu vor rămâne nepedepsite.

Fapta este încadrată drept infracțiunea de ucidere a animalelor cu intenție, fără drept, considerată una dintre cele mai grave încălcări prevăzute de legislația românească privind protecția animalelor.