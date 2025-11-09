Doi fraţi români acuzaţi că aduceau ucraineni prin munţi, cu motociclete enduro, au fost săltaţi de poliţişti. Ce sume ar fi încasat

Doi fraţi români acuzaţi că aduceau ucraineni prin munţi, cu motociclete enduro. Sursa foto: Poliţia de Frontieră

Doi fraţi din Maramureș au fost săltați de mascaţii de la Poliţia de Frontieră. Sunt acuzaţi că aduceau ucraineni fugari prin munţi, cu motociclete enduro, şi vor ajunge în faţa Instanţei cu propunere de arestare preventivă. Pentru fiecare ucrainean, cei doi suspecţi încasau câte 300 de euro.

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Poienile de sub Munte, împreună cu cei ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș, au pus în executare, sâmbătă dimineață, trei mandate de percheziție domiciliară pe raza localității Poienile de sub Munte, județul Maramureș, în urma cărora doi cetățeni români au fost reținuți pentru trafic de migranţi pentru 24 de ore.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu, la data de 6 noiembrie 2025, cu privire la activitatea infracțională a doi cetățeni români, care ar fi sprijinit trecerea ilegală a frontierei de stat a României a trei cetățeni ucraineni în vârstă de 23, 39 și 45 de ani.

Cei doi bărbați ar fi preluat migranţii de la linia de frontieră și i-ar fi transportat, cu două motociclete de tip cross, către interiorul localității Poienile de sub Munte. În schimbul acestor servicii, doi dintre migranţi ar fi fost de acord să plătească suma de 300 de euro fiecare, iar al treilea 300 de dolari.

Ce au ridicat poliţiştii de la cei doi fraţi

Sâmbătă, în urma punerii în executare a celor trei mandate de percheziție domiciliară emise de către Tribunalul Maramureș, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Poienile de sub Munte, împreuna cu lucrători ai STPF Maramureș au identificat și ridicat mai multe bunuri ce pot constitui mijloace de probă în cauză, și anume: două motociclete tip off-road cu echipamentul de protecție specific (două căști), diferite sume de bani în euro și dolari, precum și telefoane mobile.

De asemenea, au fost emise două mandate de aducere pe numele a doi frați – cetățeni români, de 24, respectiv 25 de ani, ulterior față de aceștia fiind emise de către polițiștii de frontieră ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, în acest moment aflându-se în arestul IPJ Maramureș.

Cercetările sunt continuate de polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea tuturor persoanelor implicate.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației reafirmă faptul că lupta împotriva migrației ilegale și a formelor de sprijin a acesteia rămâne o prioritate, acțiunile fiind desfășurate constant, în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și instituțiile judiciare competente.