Doi minori au lovit un bătrân de 78 de ani pe stradă, în Cluj Napoca. Cel mai tânăr are 12 ani. Celălalt a fost arestat

Unul dintre suspecții minori a fost arestat pentru 30 de zile. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Un minor de 15 ani a fost arestat preventiv şi un altul, de 12 ani, a fost reținut de polițiştii din Cluj-Napoca, după ce au lovit un bărbat de 78 de ani pe o stradă din municipiu. În urma agresiunii, victima a căzut la pământ și a suferit leziuni, notează Agerpres. Fapta a fost comisă luna trecută.

"La data de 14 octombrie, polițiştii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Biroul de Investigații Criminale au dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un minor de 15 ani, bănuit de săvârşirea infracțiunii de tentativă la tâlhărie calificată.

În fapt, la data de 19 septembrie, în jurul orei 12:30, polițiştii au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 78 de ani ar fi fost agresat de persoane necunoscute, pe aleea Putna din municipiul Cluj-Napoca. Din primele verificări a reieşit că acesta ar fi fost îmbrâncit din spate, fapt ce ar fi determinat căderea sa la nivelul solului şi provocarea unor leziuni", se arată într-o informare trimisă, joi, de IPJ Cluj.

Minorul de 15 ani a fost arestat pentru 30 de zile

Potrivit sursei citate, în urma activităților investigativ-operative desfăşurate, polițiştii au identificat două persoane bănuite de implicare în comiterea faptei. Este vorba de doi minori de 15 şi 12 ani.

În baza probatoriului administrat, față de minorul de 15 ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Joi, acesta a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, cu propunerea de arestare preventivă formulată de procuror. Instanța a aprobat propunerea, astfel că minorul a fost încarcerat pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițişti, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta şi dispunerea măsurilor legale care se impun, a mai precizat IPJ Cluj.