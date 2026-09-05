Doi minori de 16 ani au murit într-un accident cumplit, în Suceava. Mașina lor a intrat într-un cap de pod și a luat foc

Cei doi minori de 16 ani aflați în autoturism au murit carbonizați. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Un accident mortal s-a produs sâmbătă dimineața pe o șosea din județul Suceava. Doi băieți de 16 ani, unul șofer și celălalt pasager, au murit carbonizați într-un autoturism.

Șoferul, care nu avea permis de conducere, a intrat cu mașina într-un cap de pod, iar aceasta a fost cuprinsă de flăcări. Martorii au încercat să-i scoată pe cei doi din vehicul, dar fără succes.

Minorul de la volan a pierdut controlul mașinii într-o curbă

„Vorbim de un accident extrem de grav petrecut aici, la Fântâna Mare, după ce un autoturism care circula cu viteza nu a reușit să ia o curbă. Șoferul minor a pierdut controlul volanului și a ajuns în acest cap de pod, iar în urma impactului mașina a luat foc.

Martorii spun că au auzit o bubuitură extrem de puternică. Mai mulți oameni au venit rapid la fața locului. Au auzit vocea unuia dintre cei doi, care cerea ajutor, și au încercat să-l scoată din autoturism, însă, din păcate, flăcările au fost mult prea mari și nu au reușit să facă acest lucru.

La locul tragediei au ajuns pompierii și echipajele de la Salvare. După ce flăcările au fost stinse, salvatorii au găsit în interiorul mașinii două cadavre carbonizate.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a petrecut acest accident”, a relatat Paul Ciurari, corespondent Antena 3 CNN.

Martor: Am spart luneta și am încercat să-l scot pe cel care cerea ajutor. N-am reușit

„Mașina a venit cu viteză, a intrat în capul de pod și au luat foc. Am ieșit repede, am sunat la 112. În mașină, cineva striga după ajutor. Am spart geamul de la lunetă și am încercat să-l trag pe geam, dar nu am reușit”, a declarat unul dintre martorii cumplitului accident.

„La data de 05.09.2026, în jurul orei 06:05, un minor în vârstă de 16 ani din comuna Fântâna Mare, jud. Suceava, a condus autoturismul pe un drum secundar din localitate, iar pe fondul vitezei excesive, într-o curbă la stânga a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un cap de pod.

În urma accidentului autoturismul a luat foc, rezultând decesul conducătorului auto de 16 ani, dar și al pasagerului în vârstă de 16 ani, din municipiul Fălticeni.

Din verificările preliminare efectuate, s-a constatat că minorul care conducea autoturismul nu deținea permis de conducere.

În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducere fără permis, urmând a se stabili toate circumstanțele producerii evenimentului și a se dispune procedural prin unitatea de Parchet competentă”, au comunicat autoritățile.

Nu a fost clar imediat cui aparținea autoturismul și cum au intrat minorii în posesia lui.