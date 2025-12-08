Doi oameni au fost găsiţi morţi în locuința lor din Caraş-Severin, în urma unui incendiu

Doi oameni au fost găsiţi morţi în locuința lor din Caraş-Severin, în urma unui incendiu. Foto: Agerpres

O femeie în vârstă de 91 de ani şi fiul său, de 69 de ani, au fost găsiţi decedaţi, luni, în locuinţa lor din localitatea Feneş, moartea acestora survenind, conform anchetatorilor, în urma unui incendiu care a izbucnit în interiorul imobilului, conform Agerpres.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin, incidentul a fost semnalat poliţiştilor din Caransebeş, care au început verificările la faţa locului.

"La faţa locului s-au deplasat poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Rurală Caransebeş, care, din primele verificări efectuate, au constatat că la adresa indicată se aflau o femeie în vârstă de 91 de ani şi un bărbat în vârstă de 69 de ani, ambii decedaţi, posibil ca urmare a unui incendiu izbucnit în interiorul locuinţei", a informat sursa citată.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Caraş-Severin, prezent la faţa locului, a declarat decesul celor două persoane.

În cauză au fost demarate cercetări sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeş, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor producerii incidentului.