După demolările din Cișmigiu, Ciucu ia la țintă terasele „cu cântec” din Herăstrău. „Înțeleg că ar trebui să am emoții”

Primăria Bucureşti dărâmă construcțiile ilegale din Cișmigiu. Sursa foto: Primăria Municipiului Bucureşti

După demolările începute în Parcul Cișmigiu, Primăria Capitalei își mută atenția și spre Parcul Herăstrău, unde terasele „cu cântec” și alte construcții ridicate fără acte vor fi verificate și, dacă este cazul, desființate, a anunțat Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a semnat în ultima lună dispoziţii de desfiinţare pentru circa 55 de construcţii ilegale, urmând să intre în vizorul Primăriei și construcțiile ilegale din parcul Herăstrău, scrie Agerpres.

Este vorba despre terase, chioşcuri sau dependinţe aflate pe domeniul public, fără autorizaţii şi fără a respecta regulamentul urbanistic, scrie edilul general, vineri, pe Facebook. „Probabil că este un record pentru Bucureşti, chiar dacă suntem încă la început. Parcul Herăstrău va trece prin acelaşi proces”, precizează Ciucu.

„Înțeleg că ar trebui să am emoții”

El menţionează că a semnat autorizaţia de construire pentru punerea în siguranţă a malurilor lacului din Parcul Herăstrău, dar că proiectul tehnic se opreşte la zona teraselor „cu cântec”. Acesta a fost comandat cu mai mulţi ani în urmă, precizează Ciucu.

„Am avut de ales între a-l semna aşa cum mi-a parvenit, cu toate avizele luate, inclusiv de la Apele Române (mare lucru), şi de a-l relua de la zero. Am decis că îl vom trata pe faze: acesta este faza I şi va fi executată anul acesta. Pentru faza II, cea cu terasele, voi cere ALPAB o expertiză şi să contracteze şi aici proiectare (…) E posibil ca fosta conducere a ALPAB să fi proiectat punerea în siguranţă a malurilor fără acea zonă pentru a nu bloca întregul proiect în multele litigii”, menţionează edilul.

El mai precizează că luni va cere Poliţiei Locale o situaţie privind situaţia teraselor. Potrivit informaţiilor sale, doar unele dintre ele ar fi legale. Ciucu va prezenta public situaţia acestora şi va dispune măsurile de intrare în legalitate.

„Înţeleg din presă şi din diferite comentarii de pe Facebook că ar trebui să am emoţii, cum că ar fi oameni puternici cu interese prin cluburile acelea şi vor suna telefoanele să nu fie deranjaţi. Nu am. Şi nici ei şi nimeni nu ar trebui să aibă, dacă funcţionează legal. Dacă nu, vor fi aduşi în legalitate”, mai scrie Ciprian Ciucu.

De asemenea, în două-trei săptămâni va fi lansat în dezbatere publică un regulament în ceea ce priveşte terasele, inclusiv pe cele din parcuri.

„Apoi, pe modelul Braşovului, în colaborare cu patronatul HORA, vom lua stradă cu stradă din centrul Bucureştiului şi vom reglementa cât şi cum se va putea întinde, în funcţie de trama stradală şi dimensiunile trotuarelor, fiecare terasă pentru a oferi predictibilitate, dar şi control”, se mai arată în postare.

Demolări în parcul Cișmigiu

Primăria Capitalei a început să demoleze construcțiile ilegale din parcul Cișmigiu, municipalitatea afirmând că proprietarii acestora au ignorat avertismentele de până acum, iar vineri dimineață poliția locală și Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti (ALPAB) a început demolările.

Până acum au fost demolate șase construcții din jurul a trei chioșcuri aflate în zona Fanfarei și a volierei de păuni. Chioșcurile propriu-zise au fost ocolite, întrucât ele au autorizație.

„Ani la rând s-au tot întins, fără acte. Au fost avertizați, au fost amendați, dar au ignorat. Nu mai merge așa! Luni, continuăm curățenia parcului! Vom acționa în zona de la Bibliotecă și de la Debarcader, unde vom da jos un salon și un bar în toată regula”, susține PMB.