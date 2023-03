Escrocherie de zeci de mii de lei prin metoda „racordare la rețeaua de gaze” la 12 gospodării din Craiova: "Suntem disperaţi"

Un bărbat care pretindea că este angajat al unei firme autorizate a reușit o escrocherie de zeci de mii de lei păcălind 12 familii ca le va racorda la reţeaua de gaze. Iată cum s-a întâmplat totul.

Sursa foto: gds.ro

Potrivit presei locale, coșmarul oamenilor a început în vara anului trecut, când Primăria Craiova a dorit să asfalteze strada Ipotești, acolo unde cele 12 gospodării nu erau racordate la reţeaua de gaze.

"Am rugat primăria să ne dea un răgaz pentru a face acest lucru. Asta mai ales fiindcă am înțeles că asfaltarea se făcea pe fonduri europene. Din această cauză, cinci ani nu mai aveam voie să spargem pentru că lucrarea ieșea în garanție. Am mers într-o zonă din cartier unde se mai făceau lucrări de racordare. Am vorbit cu muncitorii și ei mi-au zis să le dau un număr de telefon că mă va suna cineva", a povestit unul din păgubiți pentru gds.ro

Telefonul a venit de la un bărbat care s-a recomandat a fi angajat la o firmă autorizată care le-a promis oamenilor că îi va racorda la reţeaua de gaze.

„Ne-a costat pe fiecare sume cuprinse între 5.900 și 6.400 de lei. I-am dat toții banii. Din păcate, fără să ne dea vreo chitanță, vreo dovadă pentru acest lucru. Recunosc, și noi ne-am grăbit, am fost total neglijenți legat de acest aspect" a mai spus bărbatul.

Şi, potrivit oamenilor, după ce a făcut câteva lucrări de mântuială, la un moment dat individul a început să inventeze tot felul de scuze pentru a nu se prezenta la lucru şi într-un final nu a mai răspuns nici la telefon.

Aşa oamenii şi-au dat seama că au fost înșelați, dar coșmarul era departe de a fi finalizat, mai ales după ce s-au trezit cu compania de gaze la poartă.

„Ne-am trezit cu Distrigazul pe stradă să taie racordurile la țeava principală, susținând că nu există autorizație pentru ele. Suntem, pur și simplu, disperați. Rămânem și fără bani și fără gaz“, a mai declarat sursei citate unul din păgubiți.

Reacția Distrigaz Craiova

„În cazul lucrărilor realizate pe strada Ipotești din municipiul Craiova, județul Dolj, pentru șapte dintre imobilele respective nu există o cerere de racordare depusă și înregistrată în evidențele Distrigaz Sud Rețele. Pentru alte trei imobile, solicitantul sau persoana mandatată în relația cu Distrigaz Sud Rețele nu a returnat contractele menționate anterior semnate și nici nu a achitat tariful de racordare aferent. Pentru alte două imobile, procesul de racordare se află, în prezent, în etapa de obținere a avizelor și autorizațiilor necesare racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Astfel, branșamentele de pe strada menționată au fost executate în teren fără parcurgerea și respectarea etapelor legale prevăzute de regulament.

Este vorba, inclusiv, de obținerea autorizațiilor și avizelor impuse de legislația în vigoare. Având în vedere aceste considerente și obligația Distrigaz Sud Rețele de a asigura funcționarea și exploatarea sistemului de distribuție în condiții de siguranță, echipele noastre au intervenit în teren pentru dezafectarea lucrărilor respective.

Facem precizarea că Distrigaz Sud Rețele nu este abilitată să autorizeze operatorii economici pentru proiectarea sau execuția lucrărilor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale. ANRE este instituția desemnată în acest sens“, au precizat sursei citate oficialii Distrigaz Sud Rețele care fac apel la cetăţeni să urmeze procedura pentru racordare de pe situl companiei sau din surse oficiale.