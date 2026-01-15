Explozia de la sediul Poliției din Lugoj. Specialiștii au descoperit o ţeavă, în subteran, de la care ar fi putut avea loc deflagraţia

Momentul în care sediul Poliției din Lugoj a explodat. O clădire s-a prăbușit. Doi polițiști sunt răniți. FOTO Captură video Antena 3 CNN

Deflagraţia care a dărâmat o anexă a Poliţiei Lugoj, judeţul Timiş, ar fi putut porni de la o ţeavă din subteran, care a fost găsită în urma cercetărilor făcute pe parcursul zilei de joi. Potrivit edilului, este a doua oară în mai puţin de o lună când sunt probleme la reţeaua de alimentare cu gaze naturale în zona centrală a oraşului.

În cursul zilei de joi, echipaje CBRN din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, ofiţeri de la Serviciul de Investigaţii Criminale și specialiştii INSEMEX au făcut mai multe cercetări pentru a stabili ce anume a dus la explozia care a avut loc miercuri la Poliţia Lugoj.

Potrivit datelor din anchetă, clădirea nu era racordată la reţeaua de alimentare cu gaz și se ia în calcul ipoteza potrivit căreia sub imobil s-ar fi produs o acumulare de gaze care a dus la deflagraţie.

De asemenea, în subteran s-a descoperit o ţeavă care pare spartă şi care ar fi putut provoca deflagraţia.

În prezent, gazul a fost întrerupt în zonă, iar circulația a fost oprită în apropierea clădirii.

Reamintim că o explozie s-a produs miercuri într-o anexă a Poliției Rutiere din Lugoj. Doi polițiști au fost răniți. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care s-a produs deflagrația.

Potrivit unor informații exclusive obținute de Antena 3 CNN, marți ar fi fost chemată o firmă privată de gaze, pentru a interveni într-o altă clădire decât cea în care se afla Poliția Rutieră unde a avut loc explozia, clădire care avea o centrală de gaz în apropierea sediului.

Echipa de intervenție a constatat o scurgere de gaze la un robinet, care a fost schimbat.

În urma incidentului, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri la nivelul feței și membrelor superioare. O altă persoană a suferit arsuri minore la mână, iar o alta a avut atac de panică.

Ancheta continuă pentru stabilirea cu precizie a cauzelor exploziei.