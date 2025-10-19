Explozie într-o locuinţă din judeţul Dâmboviţa, produsă la o centrală termică. Două persoane au ajuns la spital

Explozie într-o locuinţă din judeţul Dâmboviţa, produsă la o centrală termică. Două persoane au ajuns la spital. Sursa foto: Facebook/ SMURD

Pompierii au intervenit, duminică, la o locuinţă din localitatea Ulmi, judeţul Dâmboviţa, după ce o explozie s-a produs la centrala termică din casă. Deflagraţia nu a fost urmată de incendiu. ISU Dâmboviţa informează că două persoane au fost transportate la spital.

Trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj SMURD de la Detaşamentul de Pompieri Târgovişte au ajuns de urgenţă la faţa locului.

„Două persoane, un bărbat în vârstă de 49 de ani şi o femeie de 51 de ani, conştiente, au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru investigaţii suplimentare”, au comunicat cei de la ISU Dâmboviţa.

Din fericire, deflagraţia nu a fost urmată de incendiu şi nici structura de rezistenţă a locuinței n-a fost afectată.