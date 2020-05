Femeie din Vaslui, snopită în bătaie de concubin. A dat cu bâta în ea până când n-a mai mișcat

Victima agresiunii are nevoie de 45 de zile de îngrijiri medicale, în timp ce bărbatul a ajuns în spatele gratiilor pentru violență în familie.

Bărbatul și-a lovit în mod repetat concubina cu o bâtă. Agresiunea s-a consumat în locuința femeii, cu trei ani mai tânără decât cel cu care trăia de ceva vreme.

Individul a susținut în fața oamenilor legii că o bănuia pe cea cu care are opt copii că l-ar înșela, scrie vremeanoua.ro.

A dat cu bâta în femeie până când aceasta nu a mai mișcat, spun vecinii

„În urma cercetărilor efectuate, polițiștii hușeni au stabilit faptul că, în după-amiaza zilei de 21 mai, pe fondul consumului de alcool, bărbatul cercetat de comiterea agresiunii și-a lovit concubina în mod repetat, cu un obiect contondent (bâtă din material lemnos). Ca urmare a agresiunii, victima a suferit diverse vătămări ce vor necesita pentru vindecare un număr de 44-45 de zile de îngrijiri medicale”, au precizat oficialii Poliției Județene Vaslui.

Agresorul a fost prezentat în fața instanței Judecătoriei Huși, care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate în vederea probării întregii activități infracționale a bărbatului.

La Primărie, familia în cauză e cunoscută cu multe probleme.

„E jale mare cu familia aceasta. Ea, Mihaela, e de loc din Cretesti. A fãcut cu Valter vreo 8 copii, care si-au luat lumea în cap. Trãiesc acum amândoi într-o cocioabã, fãrã curent electric si fãrã niciun venit. El mai duce hrean la Husi, la piatã, mai vinde flori de tei. Bea si mai umblã “cu ziua” pe la oameni. Atât e de capul lui. A fost de multe ori la puscãrie, pentru cã a furat si pentru cã se bate frecvent cu oamenii prin sat. E foarte agresiv când bea. Am auzit cã si-a bãtut nevasta cu ciomagul si am înteles cã e gelos. Ea, Mihaela, cât a mai fost el în închisoare, a mai fost, ce-i drept, pe la câte un bãrbat, pe la altul, iar el acum o bãnuie, o gelozeste. Oameni fãrã minte, fãrã cãpãtâi. Cel mai greu e cu fata lor, Angelica. La nici 30 de ani are si ea vreo 8 copii, care dat în plasament, care nu se stie pe unde. Acum are dupã dânsa doi copilasi mãruntei. Recent, era si ea într-un centru social, cã, la fel ca mamã-sa, fusese bãtutã de un iubit. Trebuie spus cã Angelica se aflã în evidenta Primãriei noastre cu vreo 300 – 400 milioane de lei vechi, amenzi neachitate. A primit amenzile pentru cã cerseste pe drumul spre Tecuci, dar si pentru prostitutie. E dureros cã are copiii aceia dupã ea. Vine, pleacã, nu poti sti unde sã-i gãsesti. O familie care face multe probleme si pe care e aproape imposibil sã o dai pe drumul bun. Protectia Copilului trebuie sã ia copiii de la asemenea oameni, fãrã niciun cãpãtâi”, spun reprezentatii Primãriei, potrivit vremeanoua.ro.