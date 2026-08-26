Fiica unui fost deputat PSD a fost găsită moartă în judeţul Argeş. Aceasta avea 22 de ani

Fiica fostului senator Cazimir Ionescu a fost găsită moartă într-o casă din Argeş, miercuri. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Fiica fostului politician Cazimir Ionescu a fost găsită moartă miercuri într-o casă din judeţul Argeş. Anchetatorii au deschis un dosar de moarte suspectă. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Fiica fostului senator Cazimir Ionescu a fost descoperită fără viaţă astăzi de o femeie la care era cazată în judeţul Argeş. Şocată de scenele văzute, aceasta a sunat imediat la 112 şi a cerut să vină atât un echipaj medical, dar şi poliţia.

Conform primelor informaţii, principala ipoteză în acest caz este cea a unei sinucideri. De altfel, la faţa locului, anchetatorii argeşeni au găsit un bilet de adio în care tânăra a cerut iertare familiei pentru gestul său. Aceata nu împlinise vârsta de 23 de ani.

Reprezentanţii IPJ Argeș au recomandat într-un comunicat abordarea responsabilă a acestor subiecte și îi îndeamnă pe cei aflați în dificultate emoțională să ceară ajutor specializat sau sprijinul unei persoane de încredere.

"În cursul zilei de astăzi, 26 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au fost sesizați cu privire la faptul că o tânără ar fi recurs la un gest suicidal, în timp ce se afla la un imobil din comuna Mușătești.

La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției de Poliție Rurală Domnești, constatând că cele sesizate se confirmă. Din păcate, echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul persoanei în cauză, tânără de 22 de ani, din București.

Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în care se desfășoară cercetări de către polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoruia Curtea de Argeș.

Pentru stabilirea cauzei decesului, a fost dispusă efectuarea autopsiei medico-legale, iar cercetările sunt continuate, sub supravegherea unui procuror, pentru stabilirea pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care fapta a avut loc.

Având în vedere natura cazului, atragem atenția asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situații poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile.

Specialiștii subliniază că expunerea repetată la astfel de informații poate crește riscul de comportamente similare.

Recomandăm tratarea cu responsabilitate a acestor subiecte și încurajăm persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere", a transmis IPJ Argeş într-un comunicat.

Poliţiştii şi criminaliştii se află încă la adresa la care s-a petrecut tragedia şi continuă cercetările la faţa locului.