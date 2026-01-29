Filmul crimei din Iaşi. Tânăra gravidă a fost ademenită de iubit într-o zonă retrasă. Descoperirile şocante ale anchetatorilor

Tânăra era însărcinată în 3-4 luni şi mai avea trei copii, unul dintre aceştia este al criminalului. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Anchetatorii ieşeni au descoperit detalii şocante în cazul tinerei gravide care a fost ucisă de bărbatul de care era îndrăgostită. Individul a ademenit-o într-o zonă ferită de ochii lumii și a înjunghiat-o, iar trupul neînsufleţit al femeii a fost găsit de poliţişti în spatele dispensarului din sat. Victima urma să aducă pe lume al doilea copil cu cel care i-a devenit călău şi, în prezent, criminaliştii încearcă să afle motivul pentru care aceasta a fost ucisă. Tânăra gravidă mai avea doi copii dintr-o relaţie anterioară. Criminalul se află acum în arest preventiv. Atenţie, urmează informaţii cu un puternic impact emoţional.

Filmul crimei din judeţul Iaşi

Crima înfiorătoare s-a întâmplat luni, în localitatea Scobinți, aflată în judeţul Iaşi. Criminalul a ademenit-o pe tânăra care urma să devină din nou mamă în spatele dispensarului veterinar, într-o zonă ferită de ochii oamenilor. Cei doi erau despărţiţi, însă, bărbatul a sunat-o ca să se întâlnească, iar când femeia de 35 de ani a plecat spre el, aceasta a spus familiei că merge să cumpere lapte.

Potrivit procurorilor, individul a lovit-o de mai multe ori la nivelul feței cu bocancii şi a înjunghiat-o de două ori în zona gâtului, deşi ştia că este însărcinată pentru a doua oară cu el. La aproape şase ore de la asasinat, bărbatul a sunat la serviciul unic de urgenţă 112 şi s-a autodenunţat. El le-a indicat anchetatorilor unde se află trupul neînsufleţit al tinerei gravide.

Surse din anchetă susţin că individul plecase de două săptămâni de acasă şi nu era pentru prima dată când cei doi se despărţeau. Relaţia lor a fost una tumultoasă, presărată cu multe scandaluri şi mai multe ordine de protecţie, obţinute de tânără împotriva bărbatului.

Cei doi s-au cunoscut pe internet, după ce femeia devenise văduvă. Victima şi criminalul aveau un copil şi urmau să devină părinţi pentru a doua oară. Femeia însărcinată mai avea doi copii dintr-o relaţie anterioară.

Cei doi s-au cunoscut pe Internet, după ce femeia devenise văduvă. În ciuda certurilor dintre ei, nimeni nu se aştepta la o asemenea tragedie.

Bărbatul a fost reţinut pentru 30 de zile, iar anchetatorii trebuie să stabilească motivul acestei crime oribile. Sunt două ipoteze luate în calcul: fie gelozia individului, fie faptul că acesta nu şi-ar mai fi dorit încă un copil.