Crimă în Iaşi. O femeie de 35 de ani a fost omorâtă în bătaie de iubitul ei. Ordinul de protecție fusese revocat de instanță

Pe numele individului, poliţiştii ieşeni au deschis dosar penal pentru omor. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Locuitorii unei comunităţi din judeţul Iaşi sunt în stare de şoc. O femeie de 35 de ani a fost omorâtă în bătaie de iubitul ei, care este mai mare cu 10 ani. La scurt de la comiterea faptei, criminalul a fost încătuşat şi dus la audieri, potrivit news.ro. Primele informaţii din ancheta deschisă arată că anul trecut, pe numele victimei instanţa a emis un ordin de protecţie, însă, acesta a fost revocat în urmă cu patru luni.

Cazul de femicid din judeţul Iaşi are loc la o săptămână de la crima înfiorătoare din apropiere de Timişoara, unde Mario, un băiat de 15 ani, a fost ucis cu bestialitate de un adolescent care are vârsta lui şi un băiat de 13 ani.

O femeie de 35 de ani a fost omorâtă în bătaie, luni seară, de iubitul său, fapta având loc la Hârlău, judeţul Iaşi. Bărbatul de 45 de ani a fost găsit de poliţişti, fiind dus la audieri. Totodată, anchetatorii au stabilit că, în luna august a anului trecut, instanţa a emis un ordin de protecţie în favoarea femeii, ordinul fiind revocat în luna septembrie.

"La data de 26 ianuarie a.c., în jurul orei 18:45, poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 9 Poliţie Rurală Hârlău au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat şi-ar fi agresat fizic concubina, survenind decesul. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii care au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat trupul unei femei, de 35 de ani", au transmis oficialii de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi.

Ca urmare, o echipă din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Iaşi, împreună cu un procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, s-au deplasat acolo pentru cercetări.



"La scurt timp, în urma activităţilor derulate, bărbatul bănuit de săvârşirea faptei, de 45 de ani, a fost depistat de poliţişti şi condus la audieri. Din verificările efectuate, a rezultat faptul că, la data 07.08.2025, instanţa de judecată a emis ordin de protecţie în favoarea femeii, iar, la data de 24.09.2025, instanţa a dispus revocarea ordinului de protecţie.

De asemenea, la nivelul secţiei, s-a întocmit mapa de stare conflictuală, iar, de la data revocării ordinului de protecţie, nu au mai fost sesizări, între cei doi concubini", au mai precizat reprezentanţii IPJ Iaşi.

În acest caz, a fost deschis dosar penal pentru omor, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situaţii de fapt şi luarea măsurilor legale.