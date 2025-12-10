Focuri de avertisment în Tulcea, după ce mai mulți tineri au fost prinși în timp ce furau motorină dintr-un camion militar

Polițiștii au pornit în urmărirea hoților de motorină, executând un foc de avertisment. FOTO: Profimedia Images

Poliţiştii din Tulcea au tras focuri de avertisment pentru a opri patru tineri care au fugit după ce au fost prinși în flagrant furând combustibil dintr-un camion militar, potrivit Radio Constanța.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Tulcea informează că la data de 09 decembrie 2025, în jurul orei 03.00, un echipaj din cadrul Poliției Municipiului Tulcea – Biroul Ordine Publică, aflat în serviciu, a intervenit ca urmare a unui apel 112 prin care o persoană sesiza faptul că mai multe persoane sustrag carburant dintr-un autocamion parcat în apropiere de o unitate militară.

Echipajele Biroului de Ordine Publică, acționând în sistem integrat, au ajuns rapid la fața locului, reușind surprinderea în flagrant a celor 4 persoane, care, la vederea forțelor de ordine, au fugit pe un teren viran din apropiere.

Polițiștii au pornit în urmărirea acestora, executând un foc de avertisment în plan vertical, întrucât persoanele urmărite nu s-au supus somațiilor legale.

Cei patru tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani, au fost prinși la scurt timp, iar în proximitatea locului săvârșirii faptei a fost descoperit un autoturism, în interiorul căruia se aflau mai multe recipiente din plastic ce conțineau carburant.

În cauză a fost deschis un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, iar în cursul zilei de ieri, 9 decembrie 2025, aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore.