Furtuna extremă în Târgoviște. Un acoperiș de bloc a căzut peste un om, pe stradă

<1 minut de citit Publicat la 17:57 29 Iun 2026 Modificat la 18:09 29 Iun 2026

Furtună de Cod Roșu în Târgoviște. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Un incident grav s-a petrecut luni în județul Dâmbovița, în timpul Codului Roșu de furtună emis de ANM.

Din cauza vântului puternic, un acoperiș al unui bloc de locuințe s-a prăbușit pe carosabil, o persoană fiind surprinsă sub resturile căzute, anunță Antena 3 CNN.

Potrivit primelor informații, victima a fost extrasă conștientă de sub resturile acoperișului și evaluată medical la locul intervenției.

Ulterior, persoana în cauză a fost transportată la spital cu leziuni la nivelul membrelor inferioare.

Surse locale arată că, în urma Codului Roșu, la nivelul ISU - Dâmbovița erau înregistrate zeci de apeluri, luni după-amiază, în care erau semnalate distrugerile provocate de furtună.