Furtuna extremă în Târgoviște. Un acoperiș de bloc a căzut peste un om, pe stradă

Un incident grav s-a petrecut luni în județul Dâmbovița, în timpul Codului Roșu de furtună emis de ANM.
Din cauza vântului puternic, un acoperiș al unui bloc de locuințe s-a prăbușit pe carosabil, o persoană fiind surprinsă sub resturile căzute, anunță Antena 3 CNN.
Potrivit primelor informații, victima a fost extrasă conștientă de sub resturile acoperișului și evaluată medical la locul intervenției.
Ulterior, persoana în cauză a fost transportată la spital cu leziuni la nivelul membrelor inferioare.
Surse locale arată că, în urma Codului Roșu, la nivelul ISU - Dâmbovița erau înregistrate zeci de apeluri, luni după-amiază, în care erau semnalate distrugerile provocate de furtună.
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