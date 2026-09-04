Gara din Săcel renaşte. Staţia a devenit un centru de artă contemporană

De la trenuri și călători, la artiști și expoziții, fosta gară din Săcel își păstrează legătura cu trecutul, dar primește o nouă destinație. Foto: Captură Antena 3 CNN

O gară veche din Maramureș primește o nouă viață și se transformă într-un spațiu dedicat artei contemporane. Clădirea din Săcel, care păstrează elemente din trecutul său feroviar, a fost redeschisă într-o nouă formulă. Aici vor avea loc expoziții, întâlniri cu artiști și proiecte dedicate comunității și turiștilor care ajung în Valea Izei.

De la trenuri și călători, la artiști și expoziții, fosta gară din Săcel își păstrează legătura cu trecutul, dar primește o nouă destinație. Clădirea a devenit un centru permanent de artă contemporană. „Linia Izei - Art Center” a fost inaugurată joi, după trei ani în care spațiul a fost cercetat și a găzduit rezidențe artistice. Proiectul își propune să aducă arta mai aproape de comunitatea locală, dar și de turiștii care ajung în Valea Izei.

„E prima gară din România care e o gară culturală. E o gară pentru a te întâlni, pentru a bea o cafea. Deci e colega care e la aparatul de făcut cafea, care a terminat și un curs și este profesionistă a cafelei, și 16 artiști extraordinari care au venit aici și anul trecut, și anul acesta. Aici am putut noi să sprijinim guvernul. Adică noi avem, la departamentul de dezvoltare durabilă, în fiecare an, posibilitatea să sprijinim asemenea proiecte și acesta e un proiect minunat”, a explicat Laszlo Borbely, consilier de stat pe dezvoltare durabilă.

Prima expoziție deschisă în noul centru este „Rhythms of Continuity”. 16 artiști au pregătit lucrări inspirate de Gara Săcel și de peisajul și comunitățile din Valea Izei.

„Am expus două lucrări din proiectul „The New Empire – Noul Imperiu”, care este o cercetare vizuală despre relația pe care o avem cu natura, cu felurile puțin ciudate în care ne poziționăm în afara ei”, a explicat Ioana Cârlig, artistă fotografă.

În fosta sală de așteptare a fost amenajată „The Waiting Room”, prezentată drept prima cafenea de specialitate din Valea Izei.



„Satul nu ne era cunoscut până acum. Și acum, că este un eveniment de genul acesta și un centru cultural de genul acesta, mi se pare că s-a deschis o nouă lume și pentru satul în sine, și pentru zonă, regiune în general”, spune un localnic.

„O foarte bună, foarte bună colaborare, că nu este lăsat în paragină. Eu, circulând și trăind în satul ăsta, cu trenul, aproape că era distrus”, spune altcineva.

Iar istoria gării a fost readusă în prim-plan chiar la inaugurare. László Borbély, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, a îmbrăcat uniforma de impiegat de mișcare și a recreat atmosfera de altădată. Este un gest simbolic prin care organizatorii vor să păstreze legătura dintre trecutul feroviar al clădirii și noua sa identitate.

„Scopul nostru este să promovăm artiștii naționali, internațional, și să creăm un dialog cu artiștii și cu scena internațională. Facem proiecte atât pe plan local, cât și internațional.

Este primul model de reconversie a unei gări. Pe o linie activă circulă încă patru trenuri. Avem trei trenuri în timpul zilei, la ora 13:00, și atunci ne-am gândit să fie așa: un loc în care oamenii vin, pleacă, văd o expoziție, așteaptă pe cineva sau pleacă, dar, în tot timpul acesta, au posibilitatea să vadă o expoziție care este curatoriată și artiști foarte buni”, a spus și Anca Poetrașu, organizator.

Pe lângă expoziții, centrul va găzdui rezidențe și întâlniri cu artiști și curatori. Gara Săcel devine astfel un nou punct cultural pe Valea Izei, fără să-și piardă însă povestea de loc prin care, timp de generații, au trecut oameni și trenuri.