Gest incredibil al unui primar din Botoșani. Și-a vândut firma și a cumpărat fiecărui angajat câte o mașină

Cei nouă angajați ai firmei au primit fiecare câte un autoturism, modelele fiind alese chiar de beneficiari. Foto: Getty Images

Un gest cu totul neobișnuit a atras atenția comunității locale din județul Botoșani, după ce Viorel Nichiteanu, primarul comunei Rădăuți-Prut, a luat o decizie care a depășit cu mult tiparele clasice din mediul de afaceri. Acesta a hotărât să își vândă compania pe care o deținea în localitatea Miorcani, însă, înainte de a face pasul final, a ales să își răsplătească echipa într-un mod cu totul special, scrie botoșăneanul.ro.

Societatea, cunoscută în nordul județului pentru activitatea desfășurată în domeniul agricol, a funcționat timp de aproape 30 de ani, administrând sute de hectare de teren. Odată cu decizia de a se retrage din afaceri și de a preda firma unui partener din Germania, Viorel Nichiteanu și-a dorit să marcheze acest moment printr-un gest de recunoștință față de oamenii care i-au fost alături ani la rând.

Astfel, cei nouă angajați ai firmei au primit fiecare câte un autoturism, modelele fiind alese chiar de beneficiari, în funcție de preferințe și nevoi.

„Am stat și m-am gândit mult cum aș putea să-i răsplătesc pe toți acești oameni care au fost atât de aproape și de dedicați alături de mine în toți acești ani. Mi-au fost alături și la bine și la greu, și când am obținut rezultate frumoase, dar și când am avut tragedii în familie. Măcar atât să fac pentru ei”, a declarat Viorel Nichiteanu.

Chiar dacă firma își schimbă proprietarul, angajații își vor continua activitatea sub noua conducere, fără a-și pierde locurile de muncă.

Primarul își dorește ca, după retragerea din afaceri, să se poate concentra mai mult pe implicarea în viața comunității. Mai exact, acesta vrea să se implice mai mult în viața socială a comunității, sprijinind elevii și bătrânii din zonă din resurse proprii.

Gestul său a fost apreciat de numeroși localnici, care îl văd ca pe un exemplu de respect și corectitudine, într-o lume în care astfel de gesturi sunt din ce în ce mai rare.