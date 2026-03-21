Imagini cu puiul de alpaca născut în Valea Ciutelor, din Parcul Romanescu. Olguţa Vasilescu: "Va fi scos printre celelalte animăluțe"

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a prezentat imagini cu cel mai nou membru al grădinii zoologice din Valea Ciutelor, o zonă amenajată în Parcul Romanescu. "Avem un puiuț de alpaca născut ieri, în Valea Ciutelor. Deocamdată e ținut în țarcul destinat nou născuților, dar va fi scos curând printre celelalte animăluțe", a spus edilul Craiovei. Aici, vizitatorii pot hrăni animalele.

"Avem un puiuț de alpaca născut ieri, în Valea Ciutelor. Deocamdată e ținut în țarcul destinat nou născuților, dar va fi scos curând printre celelalte animăluțe: căprioare, alpaca și căprițe pitice. Dacă mergeți în Valea Ciutelor, din Parcul Romanescu, o să vedeți și mulți ieduți care au venit pe lume în ultima lună", a anunţat Lia Olguţa Vasilescu.

Primarul Craiovei a prezentat, pe Facebook, mai multe imagini cu puiul de alpaca.

Cât costă biletele de acces în Valea Ciutelor

În Parcul "Nicolae Romanescu" din Craiova a fost inaugurată, în luna decembrie, Valea Ciutelor, o zonă dedicată căprioarelor și alpaca unde vizitatorii pot interacționa cu animalele. Potrivit declaraţiilor făcute de primarul oraşului, Lia Olguța Vasilescu, vizitatorii pot hrăni animalele cu biscuiți speciali, realizați din semințe și plante, produse ce intră în prețul biletului – adulţii plătesc 30 de lei, iar pentru copii, costul biletului este de 10 lei. "În acest țarc se află 20 de căprioare, alături de șase capre pitice și opt alpaca, într-un mediu sigur și controlat", a spus edilul Craiovei.

Zona a fost amenajată pe un teren nefolosit din parc, care a fost transformat într-un țarc de mari dimensiuni, cu porțiuni împădurite, movile de pământ, iarbă înaltă și copaci tineri, exact așa cum animalele întâlnesc în sălbăticie. De asemenea, au fost trasate alei din piatră, iar împrejmuirea a fost realizată exclusiv din materiale aprobate prin Avizul Ministerului Culturii pentru Parcul Romanescu.

Primarul municipiului Craiova, Olguța Vasilescu, a spus că spațiul este supravegheat video și iluminat discret, cu stâlpi cu încărcare solară, astfel încât animalele să nu fie deranjate pe timpul nopții.