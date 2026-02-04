Imagini cu un tigru siberian, lăsat liber într-o curte din Dâmovița, au apărut pe TikTok. Poliţia a deschis dosar penal

Persoana care are tigrul siberian deţine o menajerie în localitatea dâmboviţeană Picior de Munte. FOTO: Captură video/TikTok/ i.wildlifefoundation

Polițiștii din Dâmbovița au deschis un dosar penal după ce imagini cu un tigru siberian liber într-o curte au apărut postate pe TikTok, potrivit Agerpres.

Persoana care are tigrul siberian deţine o menajerie în localitatea dâmboviţeană Picior de Munte, în apropiere de Târgovişte. Anul trecut Garda Naţională de Mediu a dat o amendă de 120.000 de lei în urma unui control făcut aici.

"Având în vedere imaginile apărute în spaţiul online, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa este abilitat să comunice următoarele: la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa - Serviciul de Ordine Publică, se află în lucru un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură (specii de interes comunitar), în oricare dintre stadiile ciclului lor biologice, în cadrul căruia sunt efectuate cercetări, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găeşti", a precizat, pentru Agerpres, IPJ Dâmboviţa.

Contul de TikTok pe care s-au postat imaginile este intitulat IWF Menajerie Dâmboviţa. Tigrul este filmat de aproape, în curte mai sunt şi alte animale, iar cel care filmează spune "tigru siberian la pândă", "toţi cerbii şi muflonii s-au pitit de el" şi îl strigă pe tigru Shere Khan (probabil după tigrul din Cartea Junglei).

Contul de TikTok e urmărit de câteva zeci de mii de persoane, iar printre comentariile la postarea cu tigrul sunt unele care aparţin unor persoane care spun că au fost acolo şi au ţinut animalul în braţe când era mic, spun că sunt uimiţi cât de mare a crescut, iar alte persoane atrag atenţia că ar trebui informată Poliţia Animalelor şi că e periculos ce se întâmplă acolo.

"Video fixate conţin informatii despre locaţie şi telefon rezervări", se mai arată pe contul de TikTok al IWF Menajerie Dâmboviţa.

În urma controlului amplu ce a avut anul trecut, autorităţile au anunţat mai multe nereguli: lipsa autorizaţiei de mediu; condiţii necorespunzătoare de trăi pentru animalele sălbatice ţinute în captivitate; neprelucrarea şi declararea fosei septice la UAT Dragodana; lipsa unui contract de neutralizare a deşeurilor de origine animală neconforme pentru consumul uman. La momentul controlului proprietarul nu a putut pune la dispoziţia comisarilor Gărzii de Mediu actele de provenienţa ale animalelor deţinute, câteva din ele fiind strict protejate. Garda de Mediu a anunţat că au fost aplicate trei sancţiuni contravenţionale: două amenzi în valoare totală de 120.000 lei şi un avertisment. Totodată, au fost dispuse măsuri de remediere a neconformităţilor. Tot la acel moment se preciza că "animalele rămân în custodia proprietarului fără dreptul de înstrăinare până când acesta face dovada provenienţei acestora".