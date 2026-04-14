Imagini cu zona verde de la Kilometrul 0 al Bucureștiului, după ce Primăria a plantat 200 de flori. "Vedetele vor fi cele 3 magnolii"

1 minut de citit Publicat la 17:15 14 Apr 2026 Modificat la 17:16 14 Apr 2026

Sursa foto: Primăria Municipiului Bucuresti

Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat, marţi, că a fost amenajată zona verde de la Universitate, iar Kilometrul 0 al Bucureștiului va avea o imagine nouă, împrospătată. "Vedetele vor fi cu siguranță cele trei magnolii plantate. Acestea vor fi cu adevărat spectaculoase în anii următori", a transmis instituţia.

"Kilometrul 0 al Bucureștiului merită să fie pus la punct.

Colegii de la Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti au amenajat astăzi zona verde de la Universitate.

Cu:

300 de plante perene, 150 de arbuști ornamentali și 200 de flori de primăvară care vor da culoare în sezonul următor

Vedetele vor fi cu siguranță cele trei #magnolii plantate. Acestea vor fi cu adevărat spectaculoase în anii următori.

Vă rugăm să respectați spațiile proaspăt amenajate. Continuăm", a postat Primăria Municipiului Bucureşti.

"Grădină Japoneză" spectaculoasă, în Herăstrău

Primăria Municipiului Bucureşti mai anunţase, săptămâna trecută, şi că, în Parcul Herăstru, a fost amenajată "cea mai mare Grădină Japoneză din Europa". Luni, au fost plantaţi încă 24 de cireşi japonezi, iar, astfel, s-a ajuns la un total de 85 de pomi.

"Avem cea mai mare Grădină Japoneză din Europa! În Parcul Herăstrău. Ieri am plantat 24 de cireși japonezi, astfel că am ajuns la 85. După noi, se află Olanda cu 70 aflați în același loc.

Primarul general Ciprian Ciucu i-a promis ambasadorului Japoniei la București, Takashi Katae, pe 19 februarie, la ultima vizită oficială, că se va ocupa ca, de Hanami, grădina să fie pusă la punct.

Luna aceasta este Sărbătoarea Florilor de Cireș și s-a ținut de cuvânt. GrădinaJaponeză există în Herăstrău din 1989.

Pe lângă cireși, colegii de la Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti au plantat ieri zece gutui japonezi, patru pini în stil bonsai, trei arțari japonezi și un bambus", a transmis instituţia.