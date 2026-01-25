Imagini uimitoare cu un autobuz care a căzut cu roţile în groapă, la Brăila, după ce o stradă s-a surpat

Imagini uimitoare cu un autobuz care a căzut cu roţile în groapă, la Brăila, după ce o stradă s-a surpat. Sursa foto: captură video

Imagini uimitoare au fost filmate, la Brăila, acolo unde o stradă s-a surpat, iar un autobuz a căzut cu roţile în groapă. Maşina n-a mai putut fi mişcată din loc, astfel că şoferul companiei de transport în comun a chemat un tractor pentru a-l scoate din "craterul" format în mijlocul drumului.

Miraţi, trecătorii s-au oprit şi au comentat gravitatea situaţiei. Unii au spus chiar că ar trebui chemată o macară, pentru ca autobuzul să fie mutat din loc. Roţile din spate au rămas blocate în groapă.

"Un autobuz în groapă, ce-i aici... Fii atent, autobuzul a picat în groapă. Trebuie macara aici. Fără macara nu-l scoate. Ambele roţi...", a exclamat cel care a filmat.

Rămâne de văzut cine se face vinovat pentru situaţie şi cine va suporta reparaţia mijlocului de transport în comun.