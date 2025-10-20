Încă o femeie ucisă în propria casă, în România: Un tânăr din Arad și-a înjughiat mortal mama, după o ceartă în bucătărie

<1 minut de citit Publicat la 12:56 20 Oct 2025 Modificat la 12:56 20 Oct 2025

Un tânăr din judeţul Arad a fost arestat preventiv, după ce şi-a înjunghiat mortal mama. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Un bărbat de 25 de ani din judeţul Arad a fost arestat preventiv, după ce şi-a înjunghiat mortal mama în timpul unei dispute pe care au avut-o în bucătăria casei, a informat, luni, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad. Anunțul vine la doar câteva ore după ce IPJ Dolj anunța un alt caz șocant de femicid la noi în țară.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Conform unui comunicat de presă transmis de procurori, crima a avut loc în localitatea Peregu Mare.

„În timp ce se aflau în bucătăria imobilului, între aceştia a izbucnit un conflict spontan generat de neînţelegeri mai vechi, fapt ce a creat numitului Z.C. o stare de nervozitate şi l-a determinat să-i aplice mamei sale mai multe lovituri de cuţit în zona gâtului, aceasta căzând la pământ, iar ulterior decedând”, se arată în comunicat.

Tânărul este cercetat pentru omor în modalitatea violenţei în familie şi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24.