Incendiu puternic la case şi anexe gospodăreşti, pe o stradă din Bucureşti. Două persoane au fost preluate de medici

Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale de stingere a focului, după ce un incendiu de proporţii a izbucnit pe strada Garoafei, din Bucureşti, la case şi anexe gospodăreşti, pe suprafaţă estimată de 700 de metri pătraţi. "Până în acest moment au fost preluate 2 persoane, fără arsuri sau expunere la fum, care sunt preluate de echipajele SMURD (un bărbat imobilizat la pat evacuat, respectiv o femeie cu stare de lipotimie)”, a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

"În prezent, se acţionează pe 4 laturi. Construcţiile sunt lipite şi astfel a fost favorizată extinderea rapidă a incendiului, în special la anexele locuinţelor, unde sunt depozitate bunuri materiale", au mai comunicat cei de la ISU.

Autospecialele sunt amplasate pe 3 străzi şi acţionează pentru localizarea incendiului.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la case şi anexe gospodăreşti în stradă Garoafei, suprafaţă estimată de 700mp. Au fost luate măsuri pentru evacuarea locatarilor”, a transmis, sâmbătă, ISU Bucureşti-Ilfov.

La faţa locului au fost mobilizate 9 autospeciale de stingere, SMURD, descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori.