Incendiu violent de vegetație la intrarea în Brăila dinspre Galați. Traficul pe DN22 B a fost deviat

Incendiu violent pe DN 22B, lângă Brăila. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Un incendiu deosebit de violent a izbucnit sâmbătă la intrarea în municipiul Brăila, după ce vegetația uscată s-a aprins din cauze momentan necunoscute.

Pompierii au fost mobilizați la fața locului, iar traficul a fost deviat.

"Au existat temeri că focul va ajunge și către primele case situate aici, la marginea orașului Brăila. Incendiul se manifestă cu flăcări mari și cu degajări masive de fum. În urmă cu puțin timp, Poliția Rutieră a închis traficul pe DN 22 B, adică traficul dintre Brăila și Galați pe dig, pe malul Dunării. Circulația rutieră a fost deviată prin cartierul Vidin din Brăila, pe o rută ocolitoare către Galați.

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Mai multe echipaje de pompieri acționează pe ambele părți ale șosele. Sunt cinci vehicule de stingere la fața locului. Nu se cunosc momentan cauzele acestui incendiu, însă cu siguranță va urma o anchetă", a relatat corespondentul Antena 3 CNN, Gabi Vlad.

ISU Brăila: Nu există riscul extinderii spre clădiri

"ISU Brăila intervine, începând cu ora12.50, cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă și cu o autocisternă pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată la ieșirea din municipiul Brăila spre dig, via DN 22 B. Arde vegetația uscată, dar nu exista pericolul de extindere la clădiri.

Incendiul se manifestă cu degajare mare de fum. Traficul a fost oprit de la intersecția Bulevardului Dorobanților cu Calea Galați până la ieșirea din municipiul Brăila.

Circulația a fost redirecționată spre cartierul Vidin pentru cei care se deplasează spre Galați", au comunicat autoritățile.