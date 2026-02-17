Invazie de şacali în Dolj şi Delta Dunării: Peste 400 de animale vor fi împuşcate

Numărul şacalilor a crescut în ultima perioadă la nivelul judeţului Dolj, dar şi în Delta Dunării. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Judeţul Dolj şi Delta Dunării se confruntă cu o creștere accentuată a numărului de șacali, iar autoritățile anunță măsuri dure pentru limitarea pagubelor. Peste 400 de exemplare urmează să fie împușcate, în cadrul unor partide de vânătoare organizate de Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, care încearcă astfel să țină sub control fenomenul.

Autorităţile au anunţat că situaţia delicată provocată de şacali este tot mai greu de gestionat în judeţul Dolj, dar şi în Delta Dunării, întrucât numărul lor a crescut semnificativ.

Localnicii sunt disperaţi şi au povestit că s-au ales cu pagube însemnate. Potrivit mărturiilor acestora, în fiecare noapte şacalii vin în gospodării şi atacă animalele.

În Delta Dunării este vorba despre un dezechilibru major, întrucât şacalii se înmulţesc rapid, iar prădătorii naturali lipsesc. O primă măsură a autorităţilor este aceea de a împuşca peste 400 de exemplare.

Hotărârea de a organiza vânătoarea de șacali a împărțit comunitatea în două tabere. Crescătorii de animale cer intervenții rapide, spunând că pagubele devin tot mai greu de suportat, în timp ce iubitorii de animale critică măsura, pe care o consideră doar o soluție de moment, și solicită strategii eficiente pe termen lung.