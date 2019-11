Iulia este din București și a ales să meargă zilnic cu bicicleta la muncă. Nu avea nici cea mai vagă idee de ce avea să i se întâmple: „Când cineva îmi face loc și îmi zâmbește, simt că...”

Foto: Facebook/Iulia Opran

Iulia este din București și a ales să meargă zilnic cu bicicleta la muncă. Nu avea nici cea mai vagă idee de ce avea să i se întâmple. Fiecare zi este pentru ea o nouă aventură, pentru că viața pe două roți în Capitală nu este deloc ușoară.

„Este foarte greu să fii biciclist în București, am fost cu bicicleta în țară și am văzut oameni mult mai atenți. Din păcate, Capitala este o junglă. Dacă poți să faci față traficului din București, atunci poți să faci față oricărei provocări. Nu este ușor, dar dacă pleci zen de acasă și esti hotărât să îți fie bine, trebuie să rămâi asa. Foarte rar o să vedeți un biciclist nervos, veșnic ei sunt cu zâmbetul pe buze. E importantă atitudinea, trebuie să fii hotărât să nu te cerți de la primul pas pe care îl faci. (....) Am căzut de două ori, anul trecut. M-am împiedicat de o linie de tramvai, pentru că la noi nu sunt construite așa încât să le urci și să le cobori cum trebuie – la fel sunt și bordurile. Din nefericire, atunci mi s-a blocat frâna pe spate și am plonjat. A fost momentul în care am realizat cât este de necesară casca. Nu merg fără echipament de protecție, pentru că îmi dau seama că este vorba despre viața mea. Să știti că sunt foarte puțini "bicicliști kamikaze" – cum le spun eu, care sar și spun: "Nu imi pasă!". Să știți că și noi suntem conștienți de viața noastră, și pe noi ne așteaptă cineva acasă. Sfatul meu, pentru toți cei care folosesc bicicleta: purtați căștile, chiar dacă mergeți prin oraș”, a povestit Iulia pentru Hotnews.

„Șoferii sunt foarte încruntați atunci când ne văd. Când cineva îmi face loc și îmi zâmbește, simt că am câștigat un război!", mai spune tânăra.