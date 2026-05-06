Localurile din Centrul Vechi din Bucureşti au rămas fără boxele de afară după ce poliţiştii locali le-au dat jos. La cât ajung amenzile

Primăria Capitalei a anunţat, miercuri, că poliţiştii locali au verificat terasele şi restaurantele din Centrul Vechi, iar boxele exterioare au fost desfiinţate. "Boxele nu mai există prinse la exterior", a transmis instituţia.

"Am dat jos boxele din Centrul Vechi.

Poliția Locală a Municipiului București a fost în control, le-a pus în vedere că liniștea riveranilor trebuie respectată și s-au conformat.

Boxele nu mai există prinse la exterior.

În ultimele zile, polițiștii locali au fost verificat peste 50 de terase și restaurante. Continuăm controalele și nu facem rabat de la reguli. Amenzile ajung la peste 60.000 de lei", a comunicat Primăria Bucureşti.

