Locul din România unde se construiește cel mai înalt pod suspendat din Europa

Podul va fi suspendat la o înălține de 200 de metri și va avea o lungime de 600 de metri FOTO: Ziar de Bistrița

Într-o comună din județul Bistrița-Năsăud se va construi cel mai înalt pod suspendat din Europa, cu o investiţie de 6 milioane de euro prin care autoritățile locale speră să relanseze turismul local și economia.

Podul pietonal spectaculos, suspendat la aproape 200 de metri deasupra unei văi, cu o lungime de peste 600 de metri, va fi construit în comuna Parva, la poarta Parcului Național Munții Rodnei, potrivit Ziar de Bistrița.

Structura va avea o lungime de aproximativ 620 de metri și va face legătura între doi versanți, deasupra văii Rebrei, fiind suspendată la aproape 200 de metri deasupra solului. Potrivit datelor tehnice, această realizare ar urma să devină cel mai înalt pod pietonal de acest tip din Europa.

Finanțarea pentru acest obiectiv ambițios este asigurată prin ADR Nord-Vest, proiectul fiind considerat o gură de oxigen pentru o zonă care se confruntă cu lipsa locurilor de muncă.

Primarul localităţii speră că această investiție va fi salvatoare pentru comună și locuitorii ei. Zona în care se află Parva a fost una minieră, prosperă, însă după închiderea minelor, oamenii au plecat la muncă în străinătate, iar localitatea a înregistrat un declin.

Primarul Ioan Strugari speră că lucrările vor fi demarate anul acesta