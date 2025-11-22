Lupta în justiție privind Salina Turda continuă. Ce fac autoritățile pentru a proteja obiectivul turistic

Primăria Turda neagă că este pe cale să piardă controlul asupra societății care administrează Salina Turda. FOTO: Salina Turda/Facebook

Primăria Turda a făcut mai multe precizări privind societatea care administrează Salina Turda, după ce au apărut informații că omul de afaceri din Oradea Horea Tudor Vușcan a cerut sechestru pe acțiunile acesteia.

Într-un drept la replică, Primăria Turda neagă că omul de afaceri este pe cale să preia controlul asupra societății care administrează Salina Turda, în prezent existând mai multe litigii pe această temă.

Astfel, titlul executoriu aflat la baza executării nu este definitiv, iar legalitatea lui este contestată atât de Municipiul Turda, cât și de societatea de la care omul de afaceri pretinde că a dobândit dreptul de creanță, spune instituția.

De asemenea, pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție este înregistrat un dosar care vizează chiar nulitatea cesiunilor de creanță prin care Vușcan și-ar fi dobândit calitatea de creditor.

Prima instanță, Tribunalul Oradea, a admis în parte cererea Municipiului Turda și a constatat nulitatea mai multor acte de cesiune. Apelul formulat ulterior a fost admis de Curtea de Apel Oradea, însă Înalta Curte a desființat această soluție și a dispus rejudecarea cauzei. Până la acest moment, hotărârea ICCJ nu a fost redactată, însă legalitatea cesiunilor este încă în discuție.

Dreptul de proprietate asupra Salinei Turda rămâne în orice situație la Municipiul Turda

Primăria Turda a mai precizat că sechestrul instituit vizează acțiunile deținute de Municipiul Turda la Salina Turda S.A., nu societatea în sine și nici bunurile publice administrate de aceasta.

Astfel, chiar și în ipoteza pur teoretică în care contestația la executare ar fi respinsă, acțiunile nu trec automat în proprietatea creditorului, ci pot fi valorificate exclusiv prin licitație publică, cu respectarea strictă a dispozițiilor legale.

Dreptul de proprietate asupra Salinei Turda - obiectivul rămâne în orice situație la Municipiul Turda, iar dreptul de administrare rămâne al societății Salina Turda S.A., nu poate fi transferat acționarului acesteia.

Primăria Turda mai precizează că omul de afaceri ar fi „aproape de a prelua controlul asupra societății” nu are fundament real, iar distanța dintre o măsură de sechestru suspendată și preluarea controlului asupra unei societăți publice de importanța Salinei Turda S.A. “este enormă, atât juridic, cât și procedural”.

Precizările Primăriei Turda vin după ce în spațiul public au apărut informații despre omul de afaceri Horea Tudor Vușcan care ar fi pus sechestru pe acțiunile societății care administrează Salina Turda, una dintre cele mai importante destinații turistice din Transilvania.

Potrivit ziardecluj.ro, s-a ajuns la această situație după ce afaceristul a avut de recuperat de la Primăria Turda peste 9 milioane de lei. Societatea care administrează salina este de tip închis și are ca unic acționar Primăria Municipiului Turda. Pe termen scurt, instituția a obținut în instanță suspendarea executării silite a instituției, prin preluarea societății care administrează salina, până la pronunțarea pe fond a contestației la executare.

Presa locală a scris că Horea Vușcan ar fi preluat prin cesiune o parte din sumele pe care Primăria Turda le datora Societății de Transport Public SA Alba Iulia, care a operat în perioada 2010 – 2019 serviciul de transport public de călători în municipiul din județul Cluj. Ar fi vorba despre accesorii și penalități de întârziere pe care instituția le datora în urma unor hotărâri judecătorești definitive.

De asemenea, Primăria Turda mai spune că va continua să utilizeze toate mijloacele legale pentru a proteja Salina Turda și patrimoniul public al orașului:

“Nu vom accepta presiuni din partea niciunei persoane și nu vom permite ca informații incomplete sau interpretări eronate să inducă teamă sau confuzie în rândul cetățenilor”.

Ce a transmis Primăria Turda despre situația salinei

Redăm mai jos integral dreptul la replică transmis de Primăria Turda:

“În contextul unor informații apărute în presa locală și națională, privind sechestrul instituit asupra acțiunilor deținute de Municipiul Turda la societatea Salina Turda S.A., considerăm necesar să oferim publicului câteva clarificări esențiale. Articolul publicat nu surprinde integral situația juridică și poate crea impresia eronată că dreptul pretins de dl. Vușcan Horea Tudor ar fi unul absolut sau că acesta ar fi „foarte aproape de a prelua controlul asupra societății care administrează Salina Turda”, când în realitate situația este diferită.

Pentru început, este important de precizat că Salina Turda S.A. administrează obiectivele prevăzute în Contractul de administrare nr. 19677/27.09.2017 – respectiv Salina Turda. Societatea este de tip închis, cu capital integral al statului, având ca unic acționar Municipiul Turda, iar dreptul de proprietate asupra salinei aparține exclusiv municipiului. Acest statut nu poate fi schimbat prin executare silită a imobilului sau a acțiunilor pe care municipiul le deține la societatea care administrează obiectivul.

În ceea ce privește suma pe care domnul Vușcan pretinde că o are de recuperat de la Municipiul Turda, aceasta își are originea într-o serie de cesiuni de creanță succesive încheiate între S.T.P. S.A. și persoanele fizice Horea Tudor Vușcan și Vușcan Coriolan Tiberiu. Titlul executoriu este format și din Ordonanța de plată nr. 698/2021, pronunțată în dosarul nr. 3960/117/2020*.

Împotriva acestei ordonanțe, Municipiul Turda a formulat acțiune în anulare în dosarul nr. 652/1285/2021. La rândul său, chiar și S.T.P. S.A., cedentul creanței, a formulat o acțiune similară în dosarul nr. 646/1285/2021. Cele două cauze au fost conexate și se află și în prezent pe rolul Tribunalului Specializat Cluj. Prin urmare, un aspect foarte important de menționat este faptul că titlul executoriu aflat la baza executării nu este definitiv, iar legalitatea lui este contestată atât de Municipiul Turda, cât și de societatea de la care dl. Vușcan pretinde că a dobândit dreptul de creanță.

Mai mult decât atât, pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție este înregistrat dosarul nr. 674/111/2022 (recurs), care vizează chiar nulitatea cesiunilor de creanță prin care dl. Vușcan și-ar fi dobândit calitatea de creditor. Prima instanță, Tribunalul Oradea, a admis în parte cererea Municipiului Turda și a constatat nulitatea mai multor acte de cesiune. Apelul formulat ulterior a fost admis de Curtea de Apel Oradea, însă Înalta Curte a desființat această soluție și a dispus rejudecarea cauzei. Până la acest moment, hotărârea ICCJ nu a fost redactată, însă este clar că legalitatea cesiunilor este încă în discuție – nulitatea acestora fiind constatată de prima instanță.

Cu toate acestea, dl. Vușcan a obținut încuviințarea executării silite în baza Ordonanței de plată nr. 698/2021, iar Municipiul Turda a formulat contestație la executare în dosarul nr. 761/328/2022, aflat acum în apel la Curtea de Apel Cluj. Instanța a suspendat judecata acestei căi de atac tocmai pentru că soluționarea motivelor depinde de rezultatele dosarelor conexate care privesc anularea titlului executoriu.

În aceste condiții, executarea silită declanșată de dl. Vușcan se sprijină pe un titlu nedefinitiv, contestat prin acțiuni în anulare și având la bază cesiuni de creanță a căror valabilitate este, de asemenea, contestată în fața instanțelor, realitate juridică ignorată în articolele de presă care au justificat formularea unor clarificări din partea Municipiului Turda

Cu privire la sechestrul instituit asupra celor 10.750 de acțiuni deținute de Municipiul Turda la Salina Turda S.A., precizăm că împotriva acestei măsuri a fost formulată contestație la executare și cerere de suspendare a executării silite. A sugera că dl. Vușcan ar fi „foarte aproape de a prelua controlul” asupra Salina Turda S.A. nu are legătură cu realitatea juridică. În prezent, executarea silită este suspendată prin hotărârea Tribunalului Cluj, ceea ce înseamnă că procedura este suspendată, iar sechestrul nu produce niciun efect, sens în care acțiunile nu pot fi scoase la licitație, nu pot fi transferate, ci acestea rămân integral în patrimoniul Municipiului Turda. Mai mult decât atât, un sechestru pe acțiuni nu transformă pe nimeni în acționar și nu oferă niciun drept de vot sau de control asupra societății. În aceste condiții, afirmația că cineva ar putea prelua controlul asupra societății este pur speculativă și contrazisă de situația din dosare.

Este necesar, de asemenea, să subliniem un aspect esențial: sechestrul instituit vizează acțiunile deținute de Municipiul Turda la Salina Turda S.A., nu societatea în sine și nici bunurile publice administrate de aceasta. Chiar și în ipoteza pur teoretică în care contestația la executare ar fi respinsă, acțiunile nu trec automat în proprietatea creditorului, ci pot fi valorificate exclusiv prin licitație publică, cu respectarea strictă a dispozițiilor legale. Dreptul de proprietate asupra Salinei Turda - obiectivul rămâne în orice situație la Municipiul Turda, iar dreptul de administrare rămâne al societății Salina Turda S.A., nu poate fi transferat acționarului acesteia.

Așadar, afirmația că dl. Vușcan ar fi „aproape de a prelua controlul asupra societății” nu are fundament real. Distanța dintre o măsură de sechestru suspendată și preluarea controlului asupra unei societăți publice de importanța Salinei Turda S.A. este enormă, atât juridic, cât și procedural.

În ceea ce privește acuzațiile de abuz de drept procesual, acestea s-au dovedit a fi neîntemeiate. Demersurile Municipiului Turda au fost efectuate strict în limitele legii, bazându-se pe căi procedurale prevăzute de legislație și justificate de necesitatea protejării patrimoniului public și a interesului comunității. A accesa instanțele și a folosi mijloacele legale la dispoziție pentru a contesta actele de executare silită pe care subscrisa le consideră nelegale nu reprezintă un abuz, ci exercitarea unui drept garantat de lege.

Municipiul Turda nu refuză să-și îndeplinească obligațiile, din contră, urmărește stabilirea adevărului juridic, clarificarea existenței sau inexistenței creanței pretinse și apărarea unui bun strategic al municipiului, care are o importanță economică, culturală și identitară majoră. Salina Turda aparține comunității, iar transferul ei – direct sau indirect – către o entitate privată nu poate avea loc decât în condițiile legii și în urma unor proceduri judiciare definitive, care nu au fost îndeplinite în cauză.

În final, dorim să transmitem comunității că Municipiul Turda va continua să utilizeze toate mijloacele legale pentru a proteja Salina Turda și patrimoniul public al orașului. Nu vom accepta presiuni din partea niciunei persoane și nu vom permite ca informații incomplete sau interpretări eronate să inducă teamă sau confuzie în rândul cetățenilor, motiv pentru care am apreciat necesar să vă oferim aceste clarificări cu privire la informațiile apărute în spațiul public”.