Un afacerist din Oradea a pus sechestru pe Salina Turda. Ce se va întâmpla cu obiectivul turistic

Executarea silită a Salinei Turda a fost demarată încă din 2021. FOTO: Salina Turda / Facebook

Un om de afaceri din Oradea, cunoscut la nivel local pentru tranzacțiile sale cu bitcoin, a pus sechestru pe acțiunile societății care administrează Salina Turda, una dintre cele mai importante destinații turistice din Transilvania, potrivit ziardecluj.ro.

S-a ajuns la această situație după ce afaceristul a avut de recuperat de la Primăria Turda peste 9 milioane de lei. Societatea care administrează salina este de tip închis și are ca unic acționar Primăria Municipiului Turda. Pe termen scurt, instituția a obținut în instanță suspendarea executării silite a instituției, prin preluarea societății care administrează salina, până la pronunțarea pe fond a contestației la executare.

Omul de afaceri este Horea Tudor Vușcan, din Oradea, care a înființat, în 2013, prima platformă de tranzacționare a monedei virtuale bitcoin din România.

Cum s-a ajuns la solicitarea executării silite a Salinei Turda

Horea Vușcan a preluat prin cesiune o parte din sumele pe care Primăria Turda le datora Societății de Transport Public SA Alba Iulia, care a operat în perioada 2010 – 2019 serviciul de transport public de călători în municipiul din județul Cluj. Este vorba despre accesorii și penalități de întârziere pe care instituția le datora în urma unor hotărâri judecătorești definitive.

Executarea silită a fost demarată încă din 2021, dar în 2022 procedura a fost suspendată, fiind reluată în 2024. În octombrie 2024, instituția a inițiat procesul prin care contestă executarea silită, prin preluarea forțată a societății Salina Turda SA. Vușcan încearcă să obțină și o sumă de 2,6 milioane de lei, achitată de Salina Turda către administrația locală în contul dividendelor aferente anului 2023. Judecătoria Turda i-a respins o cerere de validare a popririi pe motiv că acest tip de venituri la bugetul primăriei nu poate fi urmărit „de niciun creditor pentru nicio categorie de creanţe în cadrul procedurii de executare silită”. Hotărârea a fost contestată la Tribunalul Cluj.

Termenul în acest proces a fost stabilit pentru data de 9 decembrie 2025. Salina Turda SA a avut în 2024 un profit de 7,9 milioane de lei, la o cifră de afaceri de 41 de milioane de lei. În 2023, profitul net a fost de 7,4 milioane de lei. La societatea care administrează principala atracție turistică a orașului lucrează 125 de persoane. Salina a fost vizitată în 2023 de 601.627 de turiști, iar în 2024 a avut peste 700.000 de vizitatori.

Ce spune Primăria Turda despre sechestru

Primăria Turda spune că preluarea administrării salinei de către omul de afaceri din Oradea ar genera un prejudiciu uriaș comunității locale:

„Executarea silită asupra celor 10.750 de acțiuni deținute la Salina Turda SA ar genera un prejudiciu grav, ireparabil și cu consecințe devastatoare pentru comunitatea locală. Aceste acțiuni reprezintă un activ strategic de importanță economică, culturală și turistică majoră, iar vânzarea lor forţată, respectarea procedurilor legale, ar afecta grav interesele publice și funcționarea administrației locale.

Instanţa de fond (Judecătoria Turda a respins cererea de suspendare – n.r.) ar fi trebuit să ia în considerare impactul economic devastator pe care pierderea controlului asupra Salinei Turda S.A l-ar avea asupra municipiului Turda. Societatea este un pilon al economiei locale generând o cifră de afaceri de 34.060.610 lei în 2022 și atrăgând 601.627 de turiști în 2023, cu o creștere de 12% față de anul precedent. De asemenea, Salina Turda SA avea în 2022 un număr mediu de 122 de angajați, contribuind la susținerea familiilor locale și la reducerea șomajului în zonă. Pierderea controlului asupra acțiunilor deținute de Municipiul Turda ar avea un impact profund și multidimensional asupra comunității locale, afectând nu doar stabilitatea financiară a municipiului, ci și echilibrul economic, social și cultural al regiunii”, afirmă reprezentanții Primăriei Turda.