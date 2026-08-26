"M-am luat cu mâinile de cap. Nume ceauşiste, uteciste". Denumirile stațiilor de metrou din Cluj l-au revoltat pe Adrian Papahagi

2 minute de citit Publicat la 11:08 26 Aug 2026 Modificat la 11:34 26 Aug 2026

Metroul de la Cluj ar urma să fie gata gata în 2031. Sursa foto: YouTube/ Emil Boc

Filosoful şi profesorul universitar Adrian Papahagi a caracterizat drept ”uteciste de rit nou” şi "stații ceaușiste" denumirile staţiilor pe care le va avea metroul din Cluj-Napoca. "Când am văzut cum vrea primăria să numească stațiile fantasmaticului metroului clujean m-am luat cu mâinile de cap. Nume uteciste de rit nou: Sănătății, Natura Verde, Florilor, Sportului, Armonia, Viitorului", a spus Papahagi, notează Cluj24.

Profesorul universitar a adăugat că numele viitoarelor staţii de la metroul clujean nu respectă "nicio tradiție, nimic. O aberație, o imbecilitate".

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”Izvor, Uranus, Dămăroaia, Herăstrău, Copou, Mănăștur, Lingurarilor, Puțu cu plopi etc. au savoare, tradiție, haz, istorie. Au intrat în imaginarul colectiv, sunt repere.

Când am văzut cum vrea primăria să numească stațiile fantasmaticului metroului clujean m-am luat cu mâinile de cap. Nume uteciste de rit nou: Sănătății, Natura Verde, Florilor, Sportului, Armonia, Viitorului.

Sună exact ca numele stațiilor ceaușiste. Nicio tradiție, nimic. O aberație, o imbecilitate. Nici măcar nu știi unde să cobori: ce aveau Calea Mănăștur, Fabrica de Bere/Agronomie, Primăria Florești, Mărăști etc?

Adică nume pe care orice clujean le pune pe hartă. Sper ca în deceniile care se vor scurge până la construirea metroului să-și revină și să dea nume cu sens, legate de locurile pe sub care trece metroul.

Acum vine și Ciucu și vrea să schimbe Izvor în Nadia Comăneci. Mâine vin aurarii și numesc Parcul Icoanei – Porcul Adrian Păunescu. Foarte frumos Nadia, dar nu în locul unui nume istoric.

Încetați! Aveți destule obiective noi în cartiere. Lăsați numele istorice în pace! Ele fac parte din patrimoniul imaterial al comunității! Nu fiți inculți!”, a spus Papahagi, potrivit sursei amintite.

Metroul care se construielşte acum la Cluj ar urma să aibă 19 staţii. Prima staţie s-ar numi "Țara Moților" şi ar urma să fie amplasată la Floreşti.

Lista completă a stațiilor din Cluj

Florești

Staţia 1. Tara Moţilor

Staţia 2. Teilor

Staţia 3. Copiilor

Staţia 4: Sănătăţii

Staţia 5. Prieteniei

Cluj-Napoca

Staţia 6. Natura Verde

Staţia 7. Mănăştur

Staţia 8. Sfânta Maria

Staţia 9. Florilor

Staţia 10. Sportului

Staţia 11. Piaţa Unirii

Staţia 12. Piaţa Avram Iancu

Staţia 13. Armonia Staţie

Staţia 14. Piața Mărăşti

Staţia 15. Transilvania

Staţia 16. Viitorului

Staţia 17. Muncii

Staţia 18. Cosmos

Staţia 19. Europa Unită

Metroul de la Cluj va fi gata în 2031

În urmă cu câteva luni, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a dat asigurări că proiectul metroului din oraş continuă şi că lucrările nu sunt oprite, iar termenul de finalizare rămâne neschimbat.

Costurile estimative pentru realizarea metroului clujean se ridică la 1,8 - 2 miliarde de euro, iar termenul pentru finalizarea proiectului este anul 2031.