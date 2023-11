O mamă şi fiica ei de 14 ani au fost găsite moarte într-o casă din Botoşani

O mamă și fiica ei de doar 14 ani au fost găsite moarte într-o casă din Botoşani. Potrivit anchetatorilor, autorul a încercat să își mascheze crima şi a incendiat zona.

Principalul suspect este chiar soțul femeii și tatăl fetei. Femeia își luase fiica și se mutaseră de puțin timp într-o casă bătrânească din comuna botoșăneană Manoleasa.

Sătulă de certurile cu soțul, o vecină care venise să le aducă ceva de mâncare a fost cea care le-a găsit fără suflare în locuință.

"Am strigat în faţa casei, dar nu a ieşit nimeni. Am văzut că uşa era neîncuiată şi am pus mâna pe clanţă și am deschis. Era un fum așa de dens, am lăsat uşa deschisă să iasă fumul şi am ieşit afară că m-am înfricoșat", a spus femeia.

Întrucât casa fusese cuprinsă de un incendiu, anchetatorii au bănuit că cele două au murit intoxicate cu fum. Ulterior, aceștia au descoperit însă că femeia fusese înjunghiată în zona gâtului, iar adolescenta bătută.

"Cauza a fost declinată către Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, sub aspectul comiterii infracțiunii de omor. Urmează ca în urma cercetărilor să fie stabilite cu exactitate împrejurările în care s-au produs faptele, precum și persoanele implicate, în vederea tragerii acestora la răspundere penală", spune Delia Nenişcu, purtător de cuvânt IPJ Botoşani.

"Erau cuminți, fete liniștite... nu făceau probleme. Erau retrase şi nu făceau parte dintr-un anturaj cum fac tinerii de astăzi", spune o vecină.

Principalul suspect în acest caz este soțul femeii, care a fost reținut deja de anchetatori. Sora acesteia are o ipoteză: depresia ar fi împins-o pe victimă la suicid.