Mărturia cutremurătoare a sorei fetei de 13 ani, agresată și tâlhărită în lift: "A pus-o în genunchi, a ridicat mâna s-o lovească"

2 minute de citit Publicat la 17:56 16 Noi 2025 Modificat la 17:56 16 Noi 2025

Sora victimei spune că agresorul se plimba pe hol, ca și cum aștepta pe cineva. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Sora fetei de 13 ani, agresată și tâlhărită vineri, într-un lift al unui bloc de locuințe, de un bărbat de 50 de ani a povestit la Antena 3 CNN calvarul prin care a trecut victima.

Andreea a relatat cum bărbatul a pândit-o pe sora ei până a reușit să ajungă cu fata în lift, după care a deposedat-o de bunuri, a atins-o în zonele intime, a ridicat mâna să o lovească și a fost la un pas să o violeze.

Doar faptul că liftul, blocat de bărbat între etaje, s-a pus în mișcare a salvat-o pe minoră de la o nenorocire.

"Momentan, sora mea e în siguranță acasă, cu mama, dar vă dați seama că a fost o traumă pentru ea. Noaptea încă se trezește în șoc și nu poate dormi. Doarme cu pauze.

Ea era cu niște prieteni în fața blocului. Inițial a intrat în lift un bărbat cu un câine prima dată, iar ea a decis să mai stea cu ea puțin, că nu vrea să intre cu niciun bărbat în lift, ci vrea să urce singură, să fie în siguranță. A așteptat, a urcat vecinul respectiv cu câinele.

Sora victimei: Agresorul se plimba pe hol, ca și cum aștepta pe cineva

După aceea a intrat ea și a urmat-o un bărbat din spate. Ea nu și-a dat seama. Am văzut pe filmare (pe imaginile de pe camerele de supraveghere, n.r.) că acesta se plimba, ca și cum aștepta pe cineva pe hol.

El a intrat după ea în lift și sora mea l-a întrebat la ce etaj vrea să meargă. Și el a zis 'la orice etaj', că nu contează (...) Și în timp ce urca, el a deschis ușa și a blocat liftul, a pus-o în genunchi și i-a cerut să-i dea banii, cheile, telefonul, cerceii, tot ce are.

Ea i-a zis că n-are telefon și a vrut sa se ridice. A ridicat mâna să dea în ea. Ulterior, ea s-a speriat și s-a pus înapoi. I-a dat cerceii, moment în care a atins-o pe sâni și în alte zone.

Ea a început să plângă și el a vrut să-și dea pantalonii jos (...)

Nu îl știam (pe agresor), nu l-am mai văzut niciodată. Sora mea a sunat-o pe mama. Noi eram la magazin (...)

A plâns foarte rău la telefon, mama a fugit, s-a dus acasă, că eram destul de aproape. Și mama, ulterior, a apelat poliția", a povestit la Antena 3 CNN Andreea, sora victimei.

Agresorul a fost prins de polițiști și dus, duminică, la audieri.