Mărturie la canonizarea lui Arsenie Boca. "Soțul meu l-a cunoscut. Tot ce i-a spus s-a împlinit"

Unii dintre credincioşii care au ajuns azi, la mormântul Sfântului Arsenie de la Prislop l-au cunoscut personal. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN & Agerpres

Aproape 30.000 de credincioşi au ajuns la Mănăstirea Prislop, unde vineri a avut loc slujba de canonizare a Părintelui Arsenie Boca. Evenimentul are loc după ce Sfântul Sinod l-a trecut în urmă cu nouă luni în rândul sfinților. Mulţi dintre pelerinii care au ajuns la Sfântul Ardealului, aşa cum mai este cunoscut, l-au cunoscut personal şi azi s-au întors ca să se roage la mormântul lui. O femeie a povestit despre profeţiile pe care Sfântul Arsenie Boca i le-a spus soţului ei. "Tot ce i-a spus Părintele Arsenie s-au împlinit în ani şi în zeci de ani", a mărturisit aceasta.

Canonizarea Sfântului Arsenie Boca s-a întâmplat astăzi, în prezența a 30 de episcopi, la Mănăstirea Prislop, din judeţul Hunedoara. În calendarele ortodoxe, acesta a fost trecut drept Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

O femeie a declarat pentru Antena 3 CNN că soţul ei l-a cunoscut pe Sfântul Ardealului, pe când acesta picta Biserica "Sfântul Nicolae" din Drăgănescu, situată în localitatea cu acelaşi nume, din judeţul Giurgiu. Potrivit mărturiilor acesteia, Sfântul Arsenie de la Prislop i-a dezvăluit multe lucruri care i s-au întâmplat soţului ei, inclusiv producerea cutremurului devastator din 4 martie 1977, care a avut o magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter, iar epicentrul a fost în Munţii Vrancei. Atunci şi-au pierdut viaţa 1.500 de oameni.

"L-a cunoscut pe când era student la Bucureşti şi Sfântul Părinte Arsenie picta biserica de la Drăgănescu. Foarte multe lucruri mi-a povestit soţul şi tot ce i-a spus Părintele Arsenie s-au împlinit în ani şi în zeci de ani. I-a spus multe lucruri, de exemplu: despre cutremurul din '77. I-a spus înainte cu două săptămâni de a începe", a povestit femeia pentru Antena 3 CNN.

Considerat de mulți un vizionar și sfânt, Arsenie Boca este în continuare subiect de interes, nu doar pentru viața sa duhovnicească, ci și pentru numeroasele profeții care i-au fost atribuite.

Ulterior, femeia a mai adăugat: "Este un Sfânt acum drag inimii noastre şi a tuturor românilor şi, mai ales al celor din Ţara Făgăraşului. Un alt sfânt ca Părintele Arsenie nu cred că s-a născut".

Cele mai cunoscute profeții atribuite Sfântului Arsenie de la Prislop

Căderea comunismului – Părintele ar fi prezis, cu ani buni înainte de 1989, sfârșitul regimului comunist. Se vorbește despre o afirmație care includea ideea că „un tânăr cu părul blond va schimba România”. Unii au interpretat această afirmație în contextul apariției unor noi lideri politici post-revoluție. Decăderea morală a societății – o altă profeție vorbește despre o vreme în care „binele va fi numit rău și răul – bine”. Multe persoane văd în această afirmație o descriere exactă a confuziei morale din lumea contemporană. Deșertificarea sudului României – se spune că Arsenie Boca a avertizat că sudul țării va deveni nelocuibil din cauza secetei și a lipsei de apă. Astăzi, în 2025, specialiștii în mediu atrag atenția asupra deșertificării reale a sudului Olteniei și a Munteniei.

Pe 29 septembrie 2025, România a marcat 115 ani de la nașterea părintelui Arsenie Boca, una dintre cele mai iubite și controversate figuri spirituale ale secolului XX.