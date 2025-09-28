Profețiile lui Arsenie Boca. Câte din ele s-au adeverit, la 115 ani de la nașterea părintelui

O fetiță ține în brațe un tablou cu părintele Arsenie Boca. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Alexandru Dobre

Pe 29 septembrie 2025, România marchează 115 ani de la nașterea părintelui Arsenie Boca, una dintre cele mai iubite și controversate figuri spirituale ale secolului XX. Considerat de mulți un vizionar și sfânt, Arsenie Boca este în continuare subiect de interes, nu doar pentru viața sa duhovnicească, ci și pentru numeroasele profeții care i-au fost atribuite.

La 115 ani de la nașterea părintelui Arsenie Boca, profețiile sale continuă să fascineze, să neliniștească și să îndemne la reflecție. Fie că sunt considerate adevărate avertismente divine, fie simple interpretări ale realității, ele vorbesc despre o lume aflată în criză – morală, spirituală și ecologică.

Într-o epocă în care oamenii caută sens și direcție, profețiile lui Arsenie Boca rămân un punct de sprijin pentru cei care cred că Dumnezeu mai vorbește și prin oameni.

La peste un secol de la venirea sa pe lume, o întrebare persistă în mintea multora: Câte dintre profețiile lui Arsenie Boca s-au adeverit?

Cine a fost Arsenie Boca

Născut în 1910, Arsenie Boca a fost preot ortodox, teolog, duhovnic și pictor de icoane și fresce religioase. A slujit la Mănăstirea Brâncoveanu (Sâmbăta de Sus) și mai târziu la Mănăstirea Prislop, unde este și înmormântat.

A fost persecutat de regimul comunist din cauza influenței sale spirituale tot mai mari. Deși nu a fost canonizat oficial de Biserica Ortodoxă Română, este considerat de mulți credincioși un sfânt neoficial, iar mormântul său a devenit un loc de pelerinaj major în România.

Profețiile lui Arsenie Boca – între credință și controversă

De-a lungul timpului, au apărut mai multe texte, manuscrise și mărturii despre profețiile lui Arsenie Boca, transmise fie direct de el, fie de ucenici sau credincioși care l-au cunoscut.

Este important de menționat că nu toate profețiile sunt documentate oficial, iar o parte dintre ele circulă în spațiul public prin surse indirecte sau scrieri apocrife.

Cele mai cunoscute profeții atribuite părintelui

1. Căderea comunismului

Părintele ar fi prezis, cu ani buni înainte de 1989, sfârșitul regimului comunist. Se vorbește despre o afirmație care includea ideea că „un tânăr cu părul blond va schimba România”. Unii au interpretat această afirmație în contextul apariției unor noi lideri politici post-revoluție.

2. Decăderea morală a societății

O altă profeție vorbește despre o vreme în care „binele va fi numit rău și răul – bine”. Multe persoane văd în această afirmație o descriere exactă a confuziei morale din lumea contemporană.

3. Deșertificarea sudului României

Se spune că Arsenie Boca a avertizat că sudul țării va deveni nelocuibil din cauza secetei și a lipsei de apă. Astăzi, în 2025, specialiștii în mediu atrag atenția asupra deșertificării reale a sudului Olteniei și a Munteniei.

4. Un nou război mondial

O profeție tulburătoare face referire la un conflict global de o amploare fără precedent, care ar porni din Orientul Mijlociu. Deși un asemenea război nu s-a produs, tensiunile geopolitice din regiune au crescut constant.

Este important de reamintit că unele dintre aceste profeții nu pot fi verificate documentar, fiind bazate pe tradiție orală sau mărturii neoficiale.

Ce a spus părintele despre viitor?

Arsenie Boca nu și-a dorit să fie considerat un clarvăzător. Se pare că i-ar fi avertizat pe credincioși să nu se lase seduși de senzațional:

„Eu nu vreau să mă credeți pe mine. Eu vreau să-L căutați pe Dumnezeu.”