Medicul din Craiova cercetat pentru trafic de persoane a fost reţinut. El deţinea şi droguri de risc

1 minut de citit Publicat la 16:20 20 Noi 2025 Modificat la 18:26 20 Noi 2025

Autospecială de Poliție. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Doctorul din Craiova care este cercetat de procurori pentru trafic de persoane după ce ar fi exploatat prin muncă o femeie aflată în stare de vulnerabilitate a fost reţinut pentru 24 de ore, iar anchetatorii au extins cercetările şi pentru trafic de droguri de risc, potrivit Agerpres.

Potrivit IGPR, în urma percheziţiilor efectuate de către poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova, din actele de urmărire penală a reieşit că, pe parcursul anului 2022, în exercitarea atribuţiilor de serviciu (medic), prin inducere în eroare (promisiuni că îi va asigura un tratament medical), bărbatul ar fi recrutat o persoană vătămată şi profitând de starea ei de vădită vulnerabilitate (probleme familiale şi de sănătate) ar fi adăpostit-o în scopul exploatării prin muncă.

"Prin acte de violenţă psihică, victima ar fi fost obligată să presteze servicii de curăţenie în locuinţele bărbatului şi ale familiei acestuia, precum şi în locaţii unde urmau să fie organizate evenimente.

Totodată, în perioada martie 2023 - noiembrie 2025, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, persoana în cauză ar fi deţinut şi oferit o cantitate de drog de risc (alprazolam) unei persoane aflate într-un program terapeutic şi ar fi deţinut şi depozitat în locuinţa sa, comprimate conţinând aceeaşi substanţă activă, ridicate pe parcursul percheziţiei domiciliare", informează IGPR.

A fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Dolj cu propunerea de arestare preventivă a bărbatului.