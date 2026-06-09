Mesaj Ro-alert „porc mistreț semnalat” în Pipera, lângă București: Locuitorii din „cartierul bogaților” sunt rugați să rămână în case

Porc mistreț. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Locuitorii din Pipera, una dintre cele mai exclusiviste zone rezidențiale de lângă București, numită și „cartierul bogaților”, au primit marți după-amiază un mesaj Ro-Alert după ce un porc mistreț a fost observat pe strada Erou Iancu Nicolae.

Potrivit informațiilor transmise prin sistemul de avertizare, animalul sălbatic a fost semnalat în localitatea Pipera, orașul Voluntari, iar autoritățile le-au cerut oamenilor să evite zona și să rămână în locuințe până la încheierea intervenției.

„A fost semnalată prezența unui porc mistreț în localitatea Pipera, Voluntari, strada Erou Iancu Nicolae! Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți. Fără să vă expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie”, se arată în mesajul Ro-Alert.

Potrivit informațiilor difuzate de Antena 3 CNN, mistrețul a fost văzut în zona Erou Iancu Nicolae nr. 126 și este căutat de echipele de intervenție.

Zona în care a fost observat animalul se află în nordul Capitalei, în apropierea Pădurii Băneasa și a Grădina Zoologică București, regiune în care uneori apar animale sălbatice ieșite din habitatul lor natural.

Autoritățile le recomandă locuitorilor să nu încerce sub nicio formă să se apropie de animal, să nu îl urmărească și să nu încerce să îl fotografieze pentru rețelele sociale. Porcii mistreți pot deveni agresivi atunci când se simt amenințați, iar întâlnirile cu oamenii se pot transforma rapid în situații periculoase.

La această oră, echipele de intervenție încearcă localizarea și îndepărtarea animalului din zona locuită.