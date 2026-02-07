Momentul în care doi soţi sunt tâlhăriţi pe stradă, la Cernavodă. Hoţii au fugit cu 13.000 lei, bani împrumutaţi de bătrâni de la C.A.R

Imagini cu doi soţi tâlhăriţi pe stradă, la Cernavodă. Sursa foto: Antena 3 CNN

Un bărbat de 72 de ani şi soţia acestuia au fost tâlhăriţi pe stradă, la Cernavodă. Bătrânii tocmai luaseră un împrumut de 13.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc. Agresorii le-au smuls banii, i-au împins, apoi au fugit de la faţa locului cu o maşină. Anchetatorii au reţinut deja un suspect în acest caz.

Fapta s-a petrecut ziua în amiaza mare, iar atacul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Cel mai probabil, bărbatul care luase împrumutul a fost observat când a ieşit de la C.A.R şi încă ţinea banii în mână. El şi soţia lui au fost urmăriţi de hoţi, care le-au smuls banii şi au fugit.

Femeia a sunat la 112, după ce, mai întâi, a ţipat cât a putut după ajutor. Imaginile au ajuns la poliţişti, care au reţinut deja un suspect: un bărbat de 41 de ani, bănuit că ar fi implicat în comiterea tâlhăriei. Poliţiştii au deschis un dosar penal şi continuă cercetările.