Niște pescari de pe Valea Oltului au găsit o conductă care varsă apă uzată în râu. "Luați de mâncați pește sănătos"

Niște pescari de pe Valea Oltului au găsit o conductă care varsă apă uzată în râu. Sursa foto: Agerpres

O conductă prin care sunt deversate ape uzate direct în râul Olt a fost descoperită de pescarii aflați pe Valea Oltului, la sfârșitul săptămânii trecute, relatează publicaţia Turnul Sfatului. "Luați de mâncați pește sănătos, din canalizare, că asta a ajuns Oltul", a spus unul dintre pescari după ce a văzut imaginile pe reţelele sociale.

Descoperirea a fost făcută pe raza localității Câinenii Mari, judeţul Vâlcea, la câteva sute de metri în amonte de comună. Imaginile surprinse la fața locului au fost publicate mai întâi pe rețelele sociale și în grupurile dedicate pescuitului, unde au stârnit rapid numeroase reacții și discuții în mediul online.

Persoanele care au văzut imaginile cer intervenția Gărzii de Mediu, considerând că poluarea este evidentă. Totodată, există opinii potrivit cărora, în urma deversării, peștele prins din râul Olt nu ar mai fi sigur pentru consum.

"Unde e Garda de Mediu când ai nevoie de ea? Stau toți în birou și se plâng că au salarii mici, dar în teren nu i-a văzut nimeni niciodată!" și "Luați de mâncați pește sănătos, din canalizare, că asta a ajuns Oltul" sunt doar două dintre mesajele scrise pe social media de pescarii nemulțumiți.

Conform sursei citate, pescarii care au găsit conducta care deversează apă uzată direct în Olt au povestit că, inițial, le-a atras atenția mirosul greu, neplăcut. Ulterior, ei au remarcat că apa deversată are o altă culoare față de apa râului Oltul.

În momentul în care s-au apropiat pentru a filma, pescarii au constatat că apa provine dintr-o conductă care traversează pe sub Drumul Național 7.

În cursul zilei de luni, 31 august, s-au depus sesizări la Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Vâlcea, dar și la Apele Române.