O mașină cu zeci butelii s-a răsturnat în fața Spitalului Fundeni. În zonă se simte miros de gaz

1 minut de citit Publicat la 20:28 26 Ian 2026 Modificat la 20:35 26 Ian 2026

Autoutilitara cu butelii s-a răsturnat în fața Spitalului Fundeni. Foto: imagini amator

Un accident în care a fost implicat un autovehicul încărcat cu zeci de butelii s-a petrecut luni seară, în fața Spitalului Fundeni din București.

Potrivit primelor informații, șoferul unei autoutilitare în care se aflau peste 50 de butelii a încercat a să evite un alt vechicul.

În urma manevrei, autoutilitara a intrat în parapet și s-a răsturnat pe o parte.

Actualizare 20:30 Autoutilitara a fost repusă pe roți iar buteliile au fost transferate într-un alt mijloc de transport. În evenimentul rutier a fost implicată și o motocicletă cu două persoane, care au refuzat transportul la spital.

Știrea inițială: A fost semnalat miros de gaz în zonă, după accident

Accidentul nu s-a soldat cu victime.

Potrivit șoferului, buteliile din vehicul erau goale.

Recipientele nu au ajuns pe carosabil, însă în zonă s-a făcut simțit miros de gaz după accident.

După răsturnarea vehiculului, a fost activat un sistem de răcire a buteliilor din autoutilitară, în vederea eliminării pericolului.

Autoritățile au trimis la fața locului patru autospeciale de stingere, trei echipaje SMURD, un echipaj de descarcerare, un vehicul CBRN (pentru accidente chimice, biologice, radiologice și nucleare) și detașamentul special de salvatori.

În zonă a fost instituit un perimetru de siguranță, iar traficul rutier a fost restricționat pe Șoseaua Colentina pe ambele sensuri de deplasare.