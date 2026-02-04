O fabrică simbol pentru epoca Ceaușescu va deveni un centru imobiliar. Clădirea e proiectată de Fujitsu să reziste la cutremure de 9,4

Fosta uzină Foto din Târgu-Mureș, deținută în trecut de Azomureș, ar urma să fie supusă unui proces de reconversie și să fie transformată într-un centru imobiliar, așa cum arată un Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.), aflat în dezbatere publică.

Actualul proprietar vrea să folosească incinta fostei fabrici pentru funcțiuni mixte, de servicii, mică producție, locuire, tipice unui centru de cartier.

Potrivit punctul.ro, amplasamentul găzduiește în prezent 72 de clădiri industriale – hale de producție, birouri și laboratoare – multe dintre ele nefolosite de aproximativ 15 ani, după închiderea fabricii. Structurile clădirilor sunt în stare bună, cu volume impresionante care pot adăposti funcțiuni diverse, dar compartimentările interioare și învelitoarea exterioară sunt afectate de anii de nefolosire.

Clădirea principală, construită din beton armat, cu rolul de secție pentru emulsie, avea o suprafață desfășurată de 12 000 mp, 55 m înălțime și 14 etaje, devenind un reper în Târgu-Mureș. Aceasta a fost proiectată de compania japoneză Fujitsu pentru a rezista la un cutremur de maxim 9,4 grade pe scara Richter, iar structura de rezistență a fost terminată în 15 noiembrie 1978, potrivit Agerpres.

Documentele publicate subliniază potențialul de dezvoltare al zonei. Incinta este rămasă nefolosită, are clădiri în stare fizică bună, are utilități și accesibilitate.

“Este propice unei reglementări urbane cu funcțiunea de centru de cartier, funcțiune care lipsește din dezvoltarea urbană de pe malul drept al râului Mureș, numită cartierul Unirii”.

Proiectul propune o paletă largă de funcțiuni compatibile cu un centru de cartier modern: servicii administrative și profesionale, comerț cu amănuntul și en-gros, depozitare, alimentație publică (restaurante, cafenele), turism și agrement, sport în spații închise și deschise, servicii de sănătate ambulatorii, cultură și educație, lăcașuri de cult și locuințe colective. Pentru funcțiunea de locuire se propune un procent de maximum 20% din aria desfășurată construită (ADC).

“Cartierul duce lipsă de un centru de interes public. Reabilitarea ansamblului uzinei foto va crește potențialul de interes al zonei, atât în cadrul Municipiului, cât și în zona metropolitană, pentru care se fac studii de mobilitate, cu traseul ocolitoarei municipiului limitrof amplasamentului. În aceste premise, considerăm că amplasamentul este prea prețios ca să stea nefolosit sau cu funcțiune de producție”, se mai arată în documentația proiectului.

Un aspect important al documentației îl constituie rezervarea de teren pentru viitoarea legătură rutieră cu centura ocolitoare a municipiului. Traseul propus în PUG-ul aprobat trece prin incinta construită, peste clădiri existente. Proprietarul nu este de acord să demoleze clădirile, drept care proiectanții au propus un traseu modificat minim, care afectează minim terenul SC Romaris SRL, fără a se demola construcții. Suprafața ocupată de legătura rutieră cu viitoarea centură va rămâne cu interdicție de construire până la definitivarea proiectului de drumuri.