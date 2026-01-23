O fată de 15 ani este căutată în Dunăre, la Constanța, după ce s-ar fi aruncat de pe un pod, în drum spre școală

Căutările minorei continuau, vineri după-amiaza, pe Dunăre. Sursă foto: Captură video Antena 3 CNN

O elevă de 15 ani din Constanța, care a dispărut de acasă, era căutată, vineri, de autorități, după ce au apărut suspiciuni că s-ar fi aruncat de pe un pod.

Salvatorii verifică inclusiv Canalul Dunăre - Marea Neagră.

"S-a dat alarma la Constanța, iar salvatorii au fost chemați, după ce o persoană s-ar fi aruncat de pe un pod. Intervenția este în plină desfășurare la această oră.

Există mai multe supoziții, după ce în zona posibilului act de suicid ar fi fost găsită o geantă sau un rucsac ce aparținea, cel mai probabil, unei persoane de sex feminin.

Fata de 15 ani a plecat de acasă și ar fi trebuit să ajungă la unitatea de învățământ unde avea orele de curs, însă nu a mai ajuns acolo.

Reprezentanții ISU Dobrogea au confirmat că se desfășoară activități de căutare într-un posibil caz de persoană căzută de pe podul rutier peste Canalul Dunăre - Marea Neagră.

Ei au fost alertați de către reprezentanții poliției", a relatat Alexandra Ghețea, corespondent Antena 3 CNN.

Polițiștii din Constanța au avertizat în legătură cu dispariția unei minore de la domiciliu, înainte de declanșarea operațiunilor de căutare pe Dunăre

"La data de 23 ianuarie a.c., în jurul orei 8.40, polițiștii constănțeni au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a minorei CHIVU ANA MARIA, de 15 ani, din localitatea Movilița.

În această dimineață, aceasta a plecat în mod voluntar de la domiciliu, către o instituție de învățământ din municipiul Constanța, fără a ajunge la destinație.

CHIVU ANA MARIA are 1,56 de metri înălțime, ochi albaștri, păr blond cu roz la vârfuri.



Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sunt rugaţi să contacteze numărul unic pentru apeluri de urgență 112 sau Dispeceratul I.P.J. Constanța, tel. 0241.611.364", se spune în alerta Poliției.

Știrea se actualizează pe măsură ce apar informații noi.