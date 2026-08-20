O femeie din București a angajat două persoane pentru curățenie în casă. A rămas fără bijuterii și monede de aur de 150.000 lei

Persoanele bănuite de comiterea faptei ar fi amanetat bunurile respective în municipiul Caransebeș. Sursa foto: Agerpres Foto

O femeie de 70 de ani din Sectorul 6 al Capitalei a rămas fără opt monede din aur și mai multe bijuterii din aur și argint, în valoare de aproximativ 150.000 de lei, după ce a apelat la servicii de curățenie la domiciliu, potrivit Poliției Capitalei. Anchetatorii susțin că bunurile ar fi fost furate chiar în timp ce femeia se afla în locuință, iar ulterior o parte dintre acestea ar fi fost amanetate. Trei persoane au fost reținute în dosar, iar magistrații au dispus ulterior control judiciar pentru 60 de zile.

"În baza probelor administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, profitând de neatenția proprietarului, care se afla în locuință, persoanele care efectuau serviciile de curățenie ar fi sustras bunurile, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 150.000 de lei.

În urma investigațiilor desfășurate, polițiștii au identificat două persoane, o femeie și un bărbat, față de care s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Ulterior, la data de 6 aprilie 2026, polițiștii Secției 20 Poliție au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în vederea administrării materialului probator.

De asemenea, din datele și probele administrate în cauză a reieșit faptul că persoanele bănuite de comiterea faptei ar fi amanetat bunurile respective în municipiul Caransebeș", au anunțat polițiștii.

Ancheta a fost exstinsă

Astfel, cercetările au fost extinse față de încă un bărbat, în vârstă de 28 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.

În urma activităților desfășurate și a probelor administrate pe parcursul cercetărilor, la data de 18 august 2026, cei trei suspecți, doi bărbați în vârstă de 28, respectiv 33 de ani și o femeie în vârstă de 31 de ani, au fost conduși la sediul Secției 20 Poliție, în baza mandatelor de aducere.

Față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, iar ulterior, magistrații au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de polițiști din cadrul Secției 20 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt și tăinuire.

Recomandările polițiștilor

Pentru a preveni furturile comise de persoane care intră în locuințe pentru a presta diverse servicii, Poliția Capitalei recomandă ca banii, bijuteriile, obiectele de valoare și documentele importante să nu fie lăsate la vedere sau la îndemâna persoanelor străine. Proprietarii sunt sfătuiți să limiteze accesul acestora la încăperile care nu au legătură cu serviciul prestat și să le supravegheze activitatea, evitând să le lase nesupravegheate.

De asemenea, înainte de a apela la servicii la domiciliu, este recomandată verificarea identității persoanei sau a firmei, iar obiectele de valoare ar trebui păstrate într-un loc sigur, fiind utile fotografii și documente care să ateste existența și proveniența acestora.

În cazul în care constată că le lipsesc bunuri sau au suspiciuni cu privire la o persoană care a avut acces în locuință, proprietarii trebuie să sesizeze imediat poliția și să evite modificarea sau îndepărtarea eventualelor urme care ar putea avea valoare probatorie.