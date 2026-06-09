O femeie și-a făcut grădiniță fără autorizații la ea acasă, pentru copii de 2-5 ani, în Bădeuți, Suceava. Părinții plăteau 75 de lei/zi

Grădiniță fără autorizații în localitatea Bădeuți, orașul Milișăuți, județul Suceava. Sursa foto: IPJ Suceava

O „grădiniță” care funcționa fără autorizațiile necesare, de mai bine de un an, a fost descoperită în localitatea Bădeuți, orașul Milișăuți, județul Suceava. În realitate, activitatea se desfășura în casa „educatoarei”, unde mai mulți copii cu vârste între 2 și 5 ani erau lăsați zilnic în grija femeii, contra cost.

Cazul a ajuns în atenția polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, care au deschis un dosar penal pentru evaziune fiscală.

Din anchetă reiese că, în cursul anului 2025, o femeie ar fi organizat la ea acasă servicii de supraveghere și îngrijire pentru copii mici, fără să aibă autorizații pentru o astfel de activitate. Părinții plăteau în jur de 75 de lei pe zi pentru fiecare copil, iar banii nu ar fi fost declarați la Fisc.

Imaginile de la percheziții făcute publice de polițiștii de la IPJ Suceava arată clădirea în care erau găzduiți micuții.

Prejudiciul estimat de anchetatori este de aproximativ 135.000 de lei. Luni, polițiștii, împreună cu jandarmii, au făcut percheziții la locuința unde funcționa această activitate. Au fost ridicate mai multe documente despre copii, dar și un telefon și un card de memorie, care ar putea ajuta la anchetă.

Autoritățile spun că situația a ieșit la iveală după ce inspectorii școlari au verificat și au constatat că „grădinița” nu era autorizată și nu apărea în nicio rețea oficială de învățământ. Ancheta este în desfășurare la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.

Ce ar trebui să verifice părinții înainte să își lase copilul la o grădiniță privată

Ca să evite astfel de situații, părinții ar trebui să fie atenți la câteva lucruri simple:

dacă grădinița este autorizată și apare oficial în lista unităților de învățământ

dacă există contract clar și acte legale pentru servicii

dacă spațiul este curat, sigur și adaptat copiilor mici

dacă personalul are pregătire și calificări reale

dacă primesc bon sau factură pentru banii plătiți

Dacă ceva pare în neregulă, părinții pot face sesizări la:

Inspectoratul Școlar Județean

Poliție

Direcția de Sănătate Publică

Primărie

În general, orice loc care „arată a grădiniță”, dar nu are acte și transparență, merită verificat înainte să fie lăsat un copil acolo.