O mină marină a eșuat pe o plajă din România. MApN: „O echipă de scafandri acționează pentru identificare și neutralizare”

<1 minut de citit Publicat la 12:27 28 Ian 2026 Modificat la 12:27 28 Ian 2026

Mină marină eșuată pe o plajă din România. Imagine de arhivă. Sursa foto: MApN

Militarii de pe poligonul Midia au descoperit miercuri dimineață o mină marină eșuată pe plajă, iar zona a fost imediat securizată, autoritățile luând măsuri pentru neutralizarea acesteia, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Miercuri, 28 ianuarie, în jurul orei 10:05, militari din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit o mină marină eșuată pe plaja aflată în dreptul poligonului.

Perimetrul a fost imediat securizat, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, iar procedura operațională specifică a fost pusă în aplicare.

O echipă de scafandri EOD din cadrul Centrului 39 Scafandri acționează pentru identificarea și neutralizarea minei, se arată în comunicatul MApN.

Autoritățile recomandă populației să evite zona până la finalizarea intervenției.