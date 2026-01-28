Antena 3 CNN Actualitate Locale O mină marină a eșuat pe o plajă din România. MApN: „O echipă de scafandri acționează pentru identificare și neutralizare”

Mia Lungu
<1 minut de citit Publicat la 12:27 28 Ian 2026 Modificat la 12:27 28 Ian 2026
Mină marină eșuată pe o plajă din România. Imagine de arhivă. Sursa foto: MApN

Militarii de pe poligonul Midia au descoperit miercuri dimineață o mină marină eșuată pe plajă, iar zona a fost imediat securizată, autoritățile luând măsuri pentru neutralizarea acesteia, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Miercuri, 28 ianuarie, în jurul orei 10:05, militari din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit o mină marină eșuată pe plaja aflată în dreptul poligonului.

Perimetrul a fost imediat securizat, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, iar procedura operațională specifică a fost pusă în aplicare.

O echipă de scafandri EOD din cadrul Centrului 39 Scafandri acționează pentru identificarea și neutralizarea minei, se arată în comunicatul MApN.

Autoritățile recomandă populației să evite zona până la finalizarea intervenției.

Etichete: mină marină MApN Ministerul Apararii Nationale Midia poligonul Capu Midia plaje

