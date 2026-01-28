O mină marină a eșuat pe o plajă din România. MApN: „O echipă de scafandri acționează pentru identificare și neutralizare”

Militarii de pe poligonul Midia au descoperit miercuri dimineață o mină marină eșuată pe plajă, iar zona a fost imediat securizată, autoritățile luând măsuri pentru neutralizarea acesteia, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN).
Miercuri, 28 ianuarie, în jurul orei 10:05, militari din cadrul poligonului de tragere Midia au descoperit o mină marină eșuată pe plaja aflată în dreptul poligonului.
Perimetrul a fost imediat securizat, cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, iar procedura operațională specifică a fost pusă în aplicare.
O echipă de scafandri EOD din cadrul Centrului 39 Scafandri acționează pentru identificarea și neutralizarea minei, se arată în comunicatul MApN.
Autoritățile recomandă populației să evite zona până la finalizarea intervenției.