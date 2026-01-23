O şcoală din Bucureşti a deschis un punct de compostare și va folosi îngrăşământul în grădină. Ce resturi vegetale pot aduce elevii

La Şcoala nr. 150 din București a fost deschis un punct de compostare a resturilor vegetale. Sursa foto: Academia de Compost

La Şcoala Gimnazială nr. 150 din București a fost deschis un punct de compostare a resturilor vegetale, iar îngrăşământul natural obţinut urmează să fie utilizat în grădina instituţiei, potrivit Agerpres.

Este vorba despre primul punct de colectare amplasat de Academia de Compost la nivelul unei instituţii de învăţământ din Capitală.

Profesorii, elevii şi părinţii vor putea aduce aici resturi vegetale: coji crude de fructe sau legume mărunţite, zaţ de cafea, resturi de ceai sau flori de apartament. La acestea se vor adăuga frunzele şi crenguţele căzute în curtea şi grădina şcolii, pentru a echilibra formula compostului azot-carbon.

„Felicitări comunităţii ECO FRIENDS 150 care are acum punctul de compostare mult dorit în curtea Şcolii 150 din Bucureşti! (...) În câteva luni comunitatea de copii şi adulţi care grădinăreşte deja în grădina şcolii va avea un plus de ajutor din partea îngrăşământului natural produs”, informează Academia de Compost, vineri, pe Facebook.

„Procesul este coordonat de doi învăţători de la şcoală”

Punctul de compostare de la Şcoala nr. 150 este unul dintre cele cinci proiecte care au câştigat în urma celui mai recent apel lansat de Academia de Compost. Celelalte comunităţi care au obţinut cutii de colectare sunt: trei asociaţii de proprietari (Platanilor VI, Câmpia Libertăţii, Delta Văcăreşti) şi Comunitatea SEEDS, Măgurele, Ilfov.

Şcoala obţinuse anterior o altă finanţare pentru a amenaja grădina instituţiei, iar punctul de compostare a reprezentat o completare a acestei iniţiative, precizează Gabriela Iordan, reprezentantă a Academiei de Compost.

„Procesul este coordonat de doi învăţători de la şcoală. Ei organizează tot acest proces de adunare a comunităţii, tot ce ţine de respectarea regulilor şi desfăşurarea diverselor evenimente”, a spus Gabriela Iordan, pentru AGERPRES.

Proiectul este finanţat de 'În ZONA TA', acţiune a Platformei de mediu pentru Bucureşti, program al Fundaţiei Comunitare Bucureşti.

În decembrie 2025, Primăria Municipiului Bucureşti a încheiat un parteneriat cu consorţiul Academia de Compost, pentru a sprijini extinderea compostării comunitare în Capitală.